Пьяный в "хлам" прокурор устроил масштабное ДТП в Киеве и отрицает, что был за рулем

В ночь на 27 декабря, работник прокуратуры устроил резонансное дорожно-транспортное происшествие на Воздухофлотском проспекте 1 в Киеве. По предварительным данным сотрудников правоохранительных органов, за рулем иномарки находился прокурор в нетрезвом состоянии.
Сообщил корреспондент Dtp.kiev.ua на своей странице в Facebook.
Предварительно, водитель автомобиля Hyundai Tucson на светофоре ударил охранный Renault, в результате чего началась погоня. В ходе этих перегонов он протаранил троллейбус, развернулся и на скорости выехал на тротуар и, пытаясь скрыться, врезался в опору рекламного щита. Уже по завершении этих маневров на дороге водитель вышел из автомобиля и сказал, что не был за рулем.
Сотрудник киевской прокуратуры, которого сразу же доставили в Соломенский райотдел. Идут разберательства.
У мужчины сильные признаки алкогольного опьянения. Несмотря на большое количество свидетелей - отрицает, что был за рулем. Все говорит о каких-то законах и общежитии МВД.
Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, в Житомирской области вблизи поселка Болярка на 163 км трассы Киев - Чоп микроавтобус съехал в кювет и перевернулся.
В результате дорожно-транспортного происшествия погибла 36-летняя киевлянка, еще 6 пассажиров в возрасте от 27 до 49 лет получили травмы в виде ушибов, сотрясений головного мозга, закрытых черепно-мозговых травм, ссадин, гематом и политравмы.