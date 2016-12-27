Пьяный в "хлам" прокурор устроил масштабное ДТП в Киеве и отрицает, что был за рулем

MIGnews.com.ua

В ночь на 27 декабря, работник прокуратуры устроил резонансное дорожно-транспортное происшествие на Воздухофлотском проспекте 1 в Киеве. По предварительным данным сотрудников правоохранительных органов, за рулем иномарки находился прокурор в нетрезвом состоянии.

Сообщил корреспондент Dtp.kiev.ua на своей странице в Facebook.

Предварительно, водитель автомобиля Hyundai Tucson на светофоре ударил охранный Renault, в результате чего началась погоня. В ходе этих перегонов он протаранил троллейбус, развернулся и на скорости выехал на тротуар и, пытаясь скрыться, врезался в опору рекламного щита. Уже по завершении этих маневров на дороге водитель вышел из автомобиля и сказал, что не был за рулем.

Сотрудник киевской прокуратуры, которого сразу же доставили в Соломенский райотдел. Идут разберательства.

У мужчины сильные признаки алкогольного опьянения. Несмотря на большое количество свидетелей - отрицает, что был за рулем. Все говорит о каких-то законах и общежитии МВД.

Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, в Житомирской области вблизи поселка Болярка на 163 км трассы Киев - Чоп микроавтобус съехал в кювет и перевернулся.