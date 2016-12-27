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Пьяный в "хлам" прокурор устроил масштабное ДТП в Киеве и отрицает, что был за рулем
27.12.2016 07:47

Пьяный в "хлам" прокурор устроил масштабное ДТП в Киеве и отрицает, что был за рулем  Фоторепортаж

В ночь на 27 декабря, работник прокуратуры устроил резонансное дорожно-транспортное происшествие на Воздухофлотском проспекте 1 в Киеве.  По предварительным данным сотрудников правоохранительных органов, за рулем иномарки находился прокурор в нетрезвом состоянии.

Сообщил корреспондент Dtp.kiev.ua на своей странице в Facebook.

Предварительно, водитель автомобиля   Hyundai Tucson на светофоре ударил охранный Renault, в результате чего началась погоня. В ходе этих перегонов он протаранил троллейбус, развернулся и на скорости выехал на тротуар и, пытаясь скрыться, врезался в опору рекламного щита. Уже по завершении этих маневров на дороге водитель вышел из автомобиля и сказал, что не был за рулем.

Сотрудник киевской  прокуратуры, которого сразу же доставили в Соломенский райотдел. Идут разберательства.

У мужчины сильные признаки алкогольного опьянения. Несмотря на большое количество свидетелей - отрицает, что был за рулем. Все говорит о каких-то законах и общежитии МВД.

Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, в Житомирской области вблизи поселка Болярка на 163 км трассы Киев - Чоп микроавтобус съехал в кювет и перевернулся.

В результате дорожно-транспортного происшествия погибла 36-летняя киевлянка, еще 6 пассажиров в возрасте от 27 до 49 лет получили травмы в виде ушибов, сотрясений головного мозга, закрытых черепно-мозговых травм, ссадин, гематом и политравмы.

Теги материала: Генеральный прокурор, ДТП, авария, дорога, алкоголь
Новости СМИ2
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