Крушение Ту-154: опознаны тела двух жертв

MIGnews.com.ua

На месте крушения российского самолета Ту-154 в Черном море обнаружены тела 12 погибших и 156 фрагментов тел.

По информации источника в силовых структурах, две жертвы крушения уже опознаны, процедура опознания продолжается. "Опознаны двое: летчик (Роман) Волков и помощник начальника департамента культуры министерства обороны Оксана Бадрутдинова", - уточнил он.

В то же время, департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны России сообщает, что на месте аварии обнаружена хвостовая часть самолета с фрагментами двигателя, а также часть боковой обшивки фюзеляжа с иллюминаторами размером 3,5 на 4,5 метра.

Как отмечает Минобороны РФ, обломки исследуются водолазами, доставляются на берег и передаются следственным органам.

Как сообщал MIGnews.com.uа, в ходе поисковых работ водолазам удалось обнаружить дин из бортовых самописцев Ту-154.

По материалам РИА Новости