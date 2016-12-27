Крушение российского Ту-154: найден "черный ящик" и тела трех погибших

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В ходе поисковых работ водолазам удалось обнаружить дин из бортовых самописцев на месте крушения самолета Ту-154 Минобороны в Черном море.

Об этом сообщили сотрудники в силовых структурах, передает ТАСС.

"В ходе поисковых работ под кабиной самолета обнаружен один черный ящик. В ближайшее время он будет извлечен из воды", - сказал источник. По его словам, пока состояние ящика неизвестно.

"Еще два бортовых самописца находятся в хвостовой части самолета. Они пока не найдены", - сообщили в силовых структурах.

Помимо этой находки, в экстренных службах также сообщили, что тела трех погибших обнаружены в районе крушения самолета.

"В течение ночи в ходе поисковых работ обнаружены тела трех погибших и большое количество останков", - сказал источник.

Стоит отметить, что когда случается авиакатастрофа, большие надежды возлагают именно на расшифровку "черного ящика".

К слову, бортовой самописец, или бортовой регистратор — устройство, в основном используемое в авиации для записи основных параметров полёта, внутренних показателей систем летательного аппарата, переговоров экипажа и т. д. Информация из бортовых самописцев обычно используется для выяснения причин лётных происшествий.