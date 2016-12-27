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Штаб АТО: С целью сохранения жизни украинские бойцы вынуждены были открыть огонь
27.12.2016 06:49

Штаб АТО: С целью сохранения жизни украинские бойцы вынуждены были открыть огонь

За прошедшие сутки, 26 декабря, российские оккупационные войска, продолжая нарушать минские договоренности, нанесли 37 мощных огневых удара по силам украинских военнослужащих в зоне проведения антитеррористической операции.

Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО в Facebook.

Согласно сводке, на мариупольском направлении по Широкино трижды огонь вели танки. Также зафиксировано обстрелы со 122-миллиметровой артиллерии и вооружения БМП. С минометов различных калибров оккупанты вели огонь по Талаковке и Широкино. С гранатометов и крупнокалиберных пулеметов - по Широкино, Марьинке, Павлополь и Водяное. С целью сохранения жизни личного состава украинские военные вынуждены были один раз открыть огонь в районе Широкино.

На донецком направлении из минометов боевики вели огонь по Луганскому. С гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия - по Авдеевке, опытно, Южном, Зайцево и Луганском.

Стоит также отметить, что на луганском направлении из гранатометов боевики совершили обстрел по Станице Луганской.

Как сообщал MIGnews.com.uа, в связи с тем, что боевики не выполнили ультиматум об освобождении украинских пленных, волонтеры и ветераны антитеррористической операции заблокировали работу незаконных торговых маршрутов с оккупированной территорией Донбасса.

Теги материала: АТО, обстрел, огонь, боевики, ВСУ
Новости СМИ2
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