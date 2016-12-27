Штаб АТО: С целью сохранения жизни украинские бойцы вынуждены были открыть огонь

MIGnews.com.ua

За прошедшие сутки, 26 декабря, российские оккупационные войска, продолжая нарушать минские договоренности, нанесли 37 мощных огневых удара по силам украинских военнослужащих в зоне проведения антитеррористической операции.

Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО в Facebook.

Согласно сводке, на мариупольском направлении по Широкино трижды огонь вели танки. Также зафиксировано обстрелы со 122-миллиметровой артиллерии и вооружения БМП. С минометов различных калибров оккупанты вели огонь по Талаковке и Широкино. С гранатометов и крупнокалиберных пулеметов - по Широкино, Марьинке, Павлополь и Водяное. С целью сохранения жизни личного состава украинские военные вынуждены были один раз открыть огонь в районе Широкино.

На донецком направлении из минометов боевики вели огонь по Луганскому. С гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия - по Авдеевке, опытно, Южном, Зайцево и Луганском.

Стоит также отметить, что на луганском направлении из гранатометов боевики совершили обстрел по Станице Луганской.