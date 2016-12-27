ВКонтакте Facebook Одноклассники Twitter YouTube Google+ RSS
Apple store Google play market Мобильная версия
  USD   27.20
Главная - Происшествия
Фото и видео с места крушения Ту-154 выложили в Сеть
Фото: Скриншот видео МЧС РФ
27.12.2016 06:33

Фото и видео с места крушения Ту-154 выложили в Сеть  Видеорепортаж

В Сети обнародованы фото и видео с места крушения российского самолета Ту-154, пропавшего над Черным морем 25 декабря, пишут Українські новини.  

Фото с места крушения в Черном море опубликовал Российский Институт исследований (ИКИ РАН). "Изображение получено с помощью космического аппарата Sentinel-1B (Европейское космическое агентство), снято в 6:31 по московскому времени. Мы выражаем глубокие соболезнования родным и близким погибших в катастрофе", - говорится в сообщении.

Фото ESA/Институт космических исследований РАН

Оперативное видео, на котором запечатлена поисково-спасательная операция в Черном море, опубликовало МЧС РФ. На кадрах видно, как спасатели с помощью троса поднимают из воды на катер небольшие фрагменты самолета, предположительно, элементы механизма управления.

Акваторию Черного моря в предполагаемом месте крушения Ту-154 обследуют при помощи гидролокаторов бокового обзора.

По данным Минобороны РФ, в районе крушения было исследовано 100% надводной поверхности.

РИА Новости, ссыслаясь на на морскую спасательную службу Росморречфлота, утверждает, что спасатели уже прекратили активные поиски обломков самолета. "Больше нам ничего не удалось обнаружить, море чистое, все на дне. Наши два судна прекратили активные поиски в 16.15 и встали на якорь до получения новых указаний", - заявили в Росморречфлоте.

 

Как сообщал MIGnews.com.uа, в Черном море на расстоянии почти двух километров от берега водолазы нашли обломки самолета. Они находятся на глубине около 25 метров и  разбросаны на полосе в 400 метров. При этом большинство из них мелкие. 

На борту находились 92 человека: 8 членов экипажа, 64 артиста ансамбля им.Александрова, которые летели на на авиабазу Хмеймим (Сирия), чтобы поздравить с Новым годом авиагруппу ВКС России, исполнительный директор фонда "Справедливая помощь" Елизавета Глинка (доктор Лиза), 9 представителей СМИ, 8 военнослужащих Вооруженных сил РФ и 2 федеральных госслужащих. 

Теги материала: самолет, крушение, Черное море, обломки, фото, видео
Новости СМИ2
Оцените материал: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 [0] всего оценили 0
Посмотреть рейтинг материалов

Статьи по теме

Крушение Ту-154: водолазы подняли из воды "черный ящик"
Важное
Крушение Ту-154: водолазы подняли из воды "черный ящик"
Как падал Ту-154: катастрофу видел пограничник ФСБ
Важное
Как падал Ту-154: катастрофу видел пограничник ФСБ
Крушение Ту-154: командир пытался посадить самолет на воду
Важное
Крушение Ту-154: командир пытался посадить самолет на воду
Крушение Ту-154: опознаны тела двух жертв
Важное
Крушение Ту-154: опознаны тела двух жертв
Крушение российского Ту-154: найден "черный ящик" и тела трех погибших
Важное
Крушение российского Ту-154: найден "черный ящик" и тела трех погибших  Фоторепортаж
Спасатели подняли на поверхность тело командира российского Ту-154
Важное
Спасатели подняли на поверхность тело командира российского Ту-154

Новости партнеров

﻿

Трансляция

Новости партнеров

Наши новости

Кличко заявил, что незаконно построенные высотки будут ликвидированы
Эксклюзив  Кличко заявил, что незаконно построенные высотки будут ликвидированы  Видеорепортаж
27.12.2016
Кличко: Современный город "загажен" МАФами и напоминает базар
Эксклюзив  Кличко: Современный город "загажен" МАФами и напоминает базар  Видеорепортаж
27.12.2016
Как оставить все ненужное в старом году и ни о чем не жалеть
Эксклюзив  Как оставить все ненужное в старом году и ни о чем не жалеть
26.12.2016
Павлив заявил, что в следующем году Аваков может уйти в отставку
Эксклюзив  Павлив заявил, что в следующем году Аваков может уйти в отставку
26.12.2016

Спецтемы

Вопрос дня

Были ли у Советского Союза недостатки?

Интервью

Перейти
Антон Наумлюк: Меня просили снять надпись "пресса" - снайперы конкретно выцеливают журналистов
Эксклюзив  Антон Наумлюк: Меня просили снять надпись "пресса" - снайперы конкретно выцеливают журналистов
05.07.2016
Генерал-лейтенант Чаповский: То, что называют "гибридной войной" у нас - это блеф
Эксклюзив  Генерал-лейтенант Чаповский: То, что называют "гибридной войной" у нас - это блеф
10.06.2016
Александр Кава: Дороги в ближайшие пять лет будут становиться все хуже
Эксклюзив  Александр Кава: Дороги в ближайшие пять лет будут становиться все хуже
11.04.2016
Другие новости
Политика
Украина
Крым
Россия
Китай
Европа
США
Экономика
Деньги
Валюта
Нефть
Газ
Энергетика
Общество
Образование
Здоровье
Религия
Рейтинги
Рекорды
Связь
Происшествия
Криминал
Расследования
Конфликты
Стихийные бедствия
Катастрофы
Спорт
В Украине
В мире
Футбол
Хоккей
Теннис
Бокс
Здоровье
Витамины
Диеты
Лечение
Врачи
Эбола
Релакс
Гороскоп
Анекдоты
Именинники
Праздники
Курьезы
Общество
Медиа
Фото
Видео
NewsOne

Контакты

Реклама на сайте

Использование материалов Mignews.com.ua

Мобильная версия Google play market Apple store

© 2016 Все права защищены

Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, опубликованной на сайте MIGnews.com.ua, осуществляются только с обязательной активной гиперссылкой на материал сайта. Гиперссылка должна быть размещена в первом абзаце новости.

  Покупка Продажа
USD 26.7000 27.2000
EUR 27.8000 28.4000
RUR 0.4200 0.4450
BTC 821.2489 907.6961
bigmir)net TOP 100 Яндекс.Метрика