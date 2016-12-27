Фото и видео с места крушения Ту-154 выложили в Сеть

MIGnews.com.ua

В Сети обнародованы фото и видео с места крушения российского самолета Ту-154, пропавшего над Черным морем 25 декабря, пишут Українські новини.

Фото с места крушения в Черном море опубликовал Российский Институт исследований (ИКИ РАН). "Изображение получено с помощью космического аппарата Sentinel-1B (Европейское космическое агентство), снято в 6:31 по московскому времени. Мы выражаем глубокие соболезнования родным и близким погибших в катастрофе", - говорится в сообщении.

Фото ESA/Институт космических исследований РАН

Оперативное видео, на котором запечатлена поисково-спасательная операция в Черном море, опубликовало МЧС РФ. На кадрах видно, как спасатели с помощью троса поднимают из воды на катер небольшие фрагменты самолета, предположительно, элементы механизма управления.

Акваторию Черного моря в предполагаемом месте крушения Ту-154 обследуют при помощи гидролокаторов бокового обзора.

По данным Минобороны РФ, в районе крушения было исследовано 100% надводной поверхности.

РИА Новости, ссыслаясь на на морскую спасательную службу Росморречфлота, утверждает, что спасатели уже прекратили активные поиски обломков самолета. "Больше нам ничего не удалось обнаружить, море чистое, все на дне. Наши два судна прекратили активные поиски в 16.15 и встали на якорь до получения новых указаний", - заявили в Росморречфлоте.

Как сообщал MIGnews.com.uа, в Черном море на расстоянии почти двух километров от берега водолазы нашли обломки самолета. Они находятся на глубине около 25 метров и разбросаны на полосе в 400 метров. При этом большинство из них мелкие.

На борту находились 92 человека: 8 членов экипажа, 64 артиста ансамбля им.Александрова, которые летели на на авиабазу Хмеймим (Сирия), чтобы поздравить с Новым годом авиагруппу ВКС России, исполнительный директор фонда "Справедливая помощь" Елизавета Глинка (доктор Лиза), 9 представителей СМИ, 8 военнослужащих Вооруженных сил РФ и 2 федеральных госслужащих.