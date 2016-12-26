Спасатели подняли на поверхность тело командира российского Ту-154

MIGnews.com.ua

В понедельник, 26 декабря, работающим на месте катастрофы водолазам удалось поднять на поверхность тело командира самолета Ту-154 Министерства обороны Российской Федерации Романа Волкова, который погиб при крушении летательного аппарата в Черном море недалеко от города Сочи. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в силовых структурах.

Он рассказал, что тело командира самолета нашли, когда поднимали крупные объекты фюзеляжа. Личность погибшего смогли узнать благодаря знакам отличия, присутствующим на форме.

Помимо этого, стало известно, что, кроме Волкова, на поверхность подняли еще 70 фрагментов тел.