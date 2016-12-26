В Киеве задержан топ-менеджер сети супермаркетов, финансировавшей "ДНР"

В Киеве задержан топ-менеджер известной сети супермаркетов, которая финансировала боевиков террористической организации "Донецкой народной республики".
Об этом сообщает пресс-служба Службы безопасности Украины.
"В конце ноября сотрудники спецслужбы разоблачили в столице коммерсантов, часть бизнеса которых продолжала функционировать на временно оккупированной территории. Правоохранители установили, что процент с прибыли магазинов бизнесмены платили незаконным учреждениям террористов", - информируют в СБУ.
По факту начато уголовное производство по ч. 1 ст. 258-5 Уголовного кодекса Украины.
На данный момент одному из топ-менеджеров сети объявлено о подозрении. Суд избрал преступнику меру пресечения - содержание под стражей.
Следователи продолжают проведение необходимых оперативно-следственных действий для привлечения к ответственности всех причастных к преступлению.
Как сообщал MIGnews.com.ua, ранее издание "Обозреватель" вышло с масштабным расследованием о том, что АТБ под видом сети ПУД платит налоги в бюджет России, тем самым помогая армии оккупанта, убивающего наших солдат на Донбассе. Также СМИ сообщали о тесном сотрудничестве АТБ с оккупационными властями "ДНР" и "ЛНР", а также о причастности к сети одиозного помогающего сепаратистам российского олигарха Константина Малофеева.
Позже сообщалось, что сеть супермаркетов "АТБ-Маркет" в 2014 году провела "судебную реструктуризацию" своих активов в Крыму, что позволило ей оставить контроль над объектами недвижимости и другим имуществом. Депутаты обратились к главе СБУ и секретарю СНБОУ с требованием проверить изложенные факты и дать оценку возможной угрозе национальной безопасности в этой связи. Кроме того, они также просят проинформировать, какие мероприятия СБУ и СНБО проводят для недопущения расширения торговли АТБ и других компаний с Крымом и оккупированными территориями Донбасса.