В Киеве задержан топ-менеджер сети супермаркетов, финансировавшей "ДНР"

В Киеве задержан топ-менеджер известной сети супермаркетов, которая финансировала боевиков террористической организации "Донецкой народной республики".

Об этом сообщает пресс-служба Службы безопасности Украины.

"В конце ноября сотрудники спецслужбы разоблачили в столице коммерсантов, часть бизнеса которых продолжала функционировать на временно оккупированной территории. Правоохранители установили, что процент с прибыли магазинов бизнесмены платили незаконным учреждениям террористов", - информируют в СБУ.

По факту начато уголовное производство по ч. 1 ст. 258-5 Уголовного кодекса Украины.

На данный момент одному из топ-менеджеров сети объявлено о подозрении. Суд избрал преступнику меру пресечения - содержание под стражей.

Следователи продолжают проведение необходимых оперативно-следственных действий для привлечения к ответственности всех причастных к преступлению.

Как сообщал MIGnews.com.ua, ранее издание "Обозреватель" вышло с масштабным расследованием о том, что АТБ под видом сети ПУД платит налоги в бюджет России, тем самым помогая армии оккупанта, убивающего наших солдат на Донбассе. Также СМИ сообщали о тесном сотрудничестве АТБ с оккупационными властями "ДНР" и "ЛНР", а также о причастности к сети одиозного помогающего сепаратистам российского олигарха Константина Малофеева.