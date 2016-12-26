ВКонтакте Facebook Одноклассники Twitter YouTube Google+ RSS
Apple store Google play market Мобильная версия
  USD   27.20
Главная - Происшествия
Штаб АТО: Боевики обстреляли Широкино из всех видов вооружения
26.12.2016 18:50

Штаб АТО: Боевики обстреляли Широкино из всех видов вооружения

В понедельник, 26 декабря, незаконные вооруженные формирования 26 раз обстреляли позиции украинских военнослужащих. Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО на своей странице в Facebook.

На мариупольском направлении Широкино три раза попало под огонь из танков, там же замечены обстрелы из 122 миллиметровой артиллерии и БМП. Талаковку и Широкино боевики обстреляли, используя минометы разных калибров. Также по Широкино, Марьинке, Павлополю и Водяному был открыт огонь из гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

Военнослужащие Вооруженных сил Украины один раз открыли ответный огонь в районе Широкино для того, чтобы сохранить жизнь личного состава.

На донецком направлении незаконные вооруженные формирования обстреляли Авдеевку, Зайцево и Луганское с применением гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Как сообщал MIGnews.com.uа, в течение прошедших суток, 25 декабря, боевики так и не начали соблюдать "режим тишины".

Теги материала: Украина, Донбасс, АТО, Широкино, боевики, обстрел, ВСУ
Новости СМИ2
Оцените материал: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 [11] всего оценили 2
Посмотреть рейтинг материалов

Статьи по теме

В Киеве задержан топ-менеджер сети супермаркетов, финансировавшей "ДНР"
Важное
В Киеве задержан топ-менеджер сети супермаркетов, финансировавшей "ДНР"
Боевики отдали тела погибших украинских военных на Светлодарской дуге
Важное
Боевики отдали тела погибших украинских военных на Светлодарской дуге
Пятеро украинских военных получили ранения в зоне АТО
Важное
Пятеро украинских военных получили ранения в зоне АТО
В 2016 году в АТО погибли 211 военнослужащих ВСУ
Важное
В 2016 году в АТО погибли 211 военнослужащих ВСУ
Штаб АТО: Боевики, нарушая минские договоренности, совершили 33 огневых атаки
Важное
Штаб АТО: Боевики, нарушая минские договоренности, совершили 33 огневых атаки
Мотузяник: Впервые за шесть дней нет потерь на Светлодарской дуге
Важное
Мотузяник: Впервые за шесть дней нет потерь на Светлодарской дуге

Новости партнеров

﻿

Трансляция

Новости партнеров

Наши новости

Как оставить все ненужное в старом году и ни о чем не жалеть
Эксклюзив  Как оставить все ненужное в старом году и ни о чем не жалеть
26.12.2016
Павлив заявил, что в следующем году Аваков может уйти в отставку
Эксклюзив  Павлив заявил, что в следующем году Аваков может уйти в отставку
26.12.2016
Лунный гороскоп на неделю 26 декабря - 1 января
Эксклюзив  Лунный гороскоп на неделю 26 декабря - 1 января
26.12.2016
Пожар на столичном рынке может перекинуться на станцию метро "Лесная"
Эксклюзив  Пожар на столичном рынке может перекинуться на станцию метро "Лесная"  Видеорепортаж
25.12.2016

Спецтемы

Вопрос дня

Были ли у Советского Союза недостатки?

Интервью

Перейти
Антон Наумлюк: Меня просили снять надпись "пресса" - снайперы конкретно выцеливают журналистов
Эксклюзив  Антон Наумлюк: Меня просили снять надпись "пресса" - снайперы конкретно выцеливают журналистов
05.07.2016
Генерал-лейтенант Чаповский: То, что называют "гибридной войной" у нас - это блеф
Эксклюзив  Генерал-лейтенант Чаповский: То, что называют "гибридной войной" у нас - это блеф
10.06.2016
Александр Кава: Дороги в ближайшие пять лет будут становиться все хуже
Эксклюзив  Александр Кава: Дороги в ближайшие пять лет будут становиться все хуже
11.04.2016
Другие новости
Политика
Украина
Крым
Россия
Китай
Европа
США
Экономика
Деньги
Валюта
Нефть
Газ
Энергетика
Общество
Образование
Здоровье
Религия
Рейтинги
Рекорды
Связь
Происшествия
Криминал
Расследования
Конфликты
Стихийные бедствия
Катастрофы
Спорт
В Украине
В мире
Футбол
Хоккей
Теннис
Бокс
Здоровье
Витамины
Диеты
Лечение
Врачи
Эбола
Релакс
Гороскоп
Анекдоты
Именинники
Праздники
Курьезы
Общество
Медиа
Фото
Видео
NewsOne

Контакты

Реклама на сайте

Использование материалов Mignews.com.ua

Мобильная версия Google play market Apple store

© 2016 Все права защищены

Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, опубликованной на сайте MIGnews.com.ua, осуществляются только с обязательной активной гиперссылкой на материал сайта. Гиперссылка должна быть размещена в первом абзаце новости.

  Покупка Продажа
USD 26.7000 27.2000
EUR 27.8000 28.4000
RUR 0.4200 0.4450
BTC 821.2489 907.6961
bigmir)net TOP 100 Яндекс.Метрика