Штаб АТО: Боевики обстреляли Широкино из всех видов вооружения

MIGnews.com.ua

В понедельник, 26 декабря, незаконные вооруженные формирования 26 раз обстреляли позиции украинских военнослужащих. Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО на своей странице в Facebook.

На мариупольском направлении Широкино три раза попало под огонь из танков, там же замечены обстрелы из 122 миллиметровой артиллерии и БМП. Талаковку и Широкино боевики обстреляли, используя минометы разных калибров. Также по Широкино, Марьинке, Павлополю и Водяному был открыт огонь из гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

Военнослужащие Вооруженных сил Украины один раз открыли ответный огонь в районе Широкино для того, чтобы сохранить жизнь личного состава.

На донецком направлении незаконные вооруженные формирования обстреляли Авдеевку, Зайцево и Луганское с применением гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.