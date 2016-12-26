Штаб АТО: Боевики обстреляли Широкино из всех видов вооружения

В понедельник, 26 декабря, незаконные вооруженные формирования 26 раз обстреляли позиции украинских военнослужащих. Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО на своей странице в Facebook.
На мариупольском направлении Широкино три раза попало под огонь из танков, там же замечены обстрелы из 122 миллиметровой артиллерии и БМП. Талаковку и Широкино боевики обстреляли, используя минометы разных калибров. Также по Широкино, Марьинке, Павлополю и Водяному был открыт огонь из гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.
Военнослужащие Вооруженных сил Украины один раз открыли ответный огонь в районе Широкино для того, чтобы сохранить жизнь личного состава.
На донецком направлении незаконные вооруженные формирования обстреляли Авдеевку, Зайцево и Луганское с применением гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
Как сообщал MIGnews.com.uа, в течение прошедших суток, 25 декабря, боевики так и не начали соблюдать "режим тишины".