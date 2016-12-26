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В Уганде затонуло судно с футболистами, более 30 человек погибли
26.12.2016 18:03

В Уганде затонуло судно с футболистами, более 30 человек погибли

В Уганде на озере Альберт перевернулось судно, на котором находились игроки местного футбольного клуба, в результате происшествия как минимум 30 человек погибли. Об этом сообщает The Guardian.

Стало известно, что на судне игроки местной футбольной команды и болельщики проводили вечеринку, многие из них танцевали. Корабль перевернулся из-за того, что на нем находилось слишком много людей.

Кроме того, представители правоохранительных органов сообщили, что озеро было спокойным, однако, когда спортсмены и болельщики начали праздновать, собравшись на одном борту судна, оно перевернулось.

Также сообщается, что пассажиры направлялись на рождественский дружественный матч. Из 45 человек, которые находились на судне, удалось спасти только 15 человек.

Как сообщал MIGnews.com.uа, в министерстве обороны России ожидают, что самолет Ту-154, который потерпел крушение в Черном море, скоро найдут.

Теги материала: Уганда, озеро, судно, затопление, погибшие, футболисты
Новости СМИ2
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