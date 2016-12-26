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Боевики отдали тела погибших украинских военных на Светлодарской дуге
26.12.2016 17:37

Боевики отдали тела погибших украинских военных на Светлодарской дуге

Боевики незаконных вооруженных формирований вернули Украине тела всех погибших военнослужащих Вооруженных сил Украины в боях на Светлодарской дуге.

Об этом сообщил пресс-секретарь Министерства обороны Украины Вильен Подгорный в ходе брифинга "Российская агрессия на востоке Украины", передает УНИАН.

По словам спикера Минобороны, с 18 по 22 декабря в Донецкой области вблизи города Светлодарска происходило множество столкновений и перестрелок. 

"Поддерживаемые Россией боевики несколько раз совершили попытку захватить украинские позиции, применяя запрещенное Минскими соглашениями вооружение, в том числе минометы и артиллерийские системы. Украинские войска были вынуждены принимать соответствующие ответные меры, чтобы остановить огонь противника и защитить жизни военнослужащих и гражданских, которые все еще живут в селе Луганское", - проинформировал он.

Подгорный отметил, что в ходе вооруженных столкновений российско-оккупанционные войска "захватили тела трех украинских солдат".

"Все тела были возвращены в результате серии обменов. Последний обмен состоялся вчера. Два тела были возвращены во время обмена, который состоялся в городе Счастье в луганском секторе", - напомнил Подгорный.

Кроме того, спикер Минобороны отметил, что украинские бойцам удалось вернуть контроль над поселком Новолуганское, что в дальнейшем будет способствовать поставкам гуманитарной помощи местным жителям и облегчит прохождение через блокпосты. 

При этом Подгорный сообщил, что противник по-прежнему ведет минометные обстрелы по украинским позициям около Новолуганского.

Как сообщал MIGnews.com.uа, в воскресенье, 25 декабря, в городе Счастье Луганской области после пятидневных переговоров украинской стороне вернули тела двух военных, погибших на Светлодарской дуге. В свою очередь украинская сторона передала тела двух погибших нападавших. Передача состоялась в присутствии представителей СММ ОБСЕ и СЦКК в рамках минских договоренностей.

Кроме того, в Главном управлении разведки Министерства обороны Украины заявили, что на Донбассе в ходе боевых действий в период 19-25 декабря погибли 18 военнослужащих Российской Федерации

Теги материала: АТО, Донбасс, тела, Светлодарск, Минобороны
Новости СМИ2
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