В ДТП в Житомирской области перевернулся автобус: есть жертвы

MIGnews.com.ua

В Житомирской области вблизи поселка Болярка на 163 км трассы Киев - Чоп микроавтобус съехал в кювет и перевернулся.

Об этом сообщает пресс-служба ГУ Национальной полиции Украины в Житомирской области.

Стоит отметить, что в момент дорожно-транспортного происшествия в салоне микроавтобуса находились 12 пассажиров, которые ехали из Буковеля в Ивано-Франковской области в Киев.

В полиции сообщают, что причиной аварии стало то, что водитель не справился с управлением.



"В результате дорожно-транспортного происшествия погибла 36-летняя киевлянка, еще 6 пассажиров в возрасте от 27 до 49 лет получили травмы в виде ушибов, сотрясений головного мозга, закрытых черепно-мозговых травм, ссадин, гематом и политравмы", - отметили в полиции.

Кроме того, по факту ДТП открыто уголовное дело по ч.2 ст. 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, которые руководят транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины.