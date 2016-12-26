В ДТП в Житомирской области перевернулся автобус: есть жертвы

В Житомирской области вблизи поселка Болярка на 163 км трассы Киев - Чоп микроавтобус съехал в кювет и перевернулся.
Об этом сообщает пресс-служба ГУ Национальной полиции Украины в Житомирской области.
Стоит отметить, что в момент дорожно-транспортного происшествия в салоне микроавтобуса находились 12 пассажиров, которые ехали из Буковеля в Ивано-Франковской области в Киев.
В полиции сообщают, что причиной аварии стало то, что водитель не справился с управлением.
"В результате дорожно-транспортного происшествия погибла 36-летняя киевлянка, еще 6 пассажиров в возрасте от 27 до 49 лет получили травмы в виде ушибов, сотрясений головного мозга, закрытых черепно-мозговых травм, ссадин, гематом и политравмы", - отметили в полиции.
Кроме того, по факту ДТП открыто уголовное дело по ч.2 ст. 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, которые руководят транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины.
Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, в Беловодском районе Луганской области на 236 км автодороги Р-07 Чугуев - Меловое произошло дорожно-транспортное происшествие, во время которого пассажирский автобус Volkswagen перевернулся и часть пассажиров получили травмы различной степени тяжести.