Обнародован спутниковый снимок места крушения Ту-154 в Черном море

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Институт космических исследований при Российской академии наук обнародовал снимок места крушения самолета Ту-154 в Черном море, который был сделан из космоса. Об этом сообщила сотрудница Института Ольга Лаврова, пишет ТАСС .

По ее словам, фотография была сделана космическим аппаратом Sentinel-1B, который принадлежит Европейскому космическому агентству. Время снимка - 06:31 по московскому времени.

Лаврова уточнила, что данное фото было получено через час после трагедии. При этом на нем место крушения Ту-154 в акватории Черного моря указано с точностью до 10 метров.

Сотрудница института пояснила, что на снимке можно увидеть, где по морю разлилось топливо "где узкая часть, так сказать "носик"". Специалисты считают, что именно в этом месте произошло столкновения самолета с водой, а дальше топливное пятно распространилось на юго-восток.

"Снимок имеет разрешение 10 метров в пикселе. От берега до "носика" - 1,4 километра", - указала Лаврова.