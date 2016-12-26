Полиция задержала беглеца из СИЗО в Кропивницком

MIGnews.com.ua

В понедельник, в ночь на 26 декабря, патрульные полицейские в Кропивницком задержали 30-летнего гражданина, которые накануне, 25 декабря, сбежал из изолятора временного содержания. Данную информацию распространил пресс-центр патрульной полиции Кропивницкого.

Согласно информации в отделение полиции поступила ориентировка о возможном месте нахождения мужчины, который находился под следствием за незаконное завладение транспортным средством по части 2 статьи 289 Уголовного кодекса Украины.

Патрульные выехали по адресу, где мог скрываться правонарушитель. Правоохранители догнали и задержали сбежавшего из под стражи мужчину, который пытался спрятаться во дворе придомовой территории на улице Чмиленко.

Задержанный был доставлен в отделение полиции для выяснения обстоятельств произошедшего.

По данному факту открыто уголовное производство по части 2 статьи 393 "Побег из места лишения свободы или из-под стражи" Уголовного кодекса Украина.

Мера пресечения по этой статье предусматривает наказание в виде лишение свободы на срок от пяти до восьми лет.