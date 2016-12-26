Пятеро украинских военных получили ранения в зоне АТО

В понедельник, 26 декабря, спикер Министерства обороны Украины по вопросам АТО Андрей Лысенко сообщил, что за сутки пятеро украинских военных получили ранения. Погибших в рядах Вооруженных сил Украины нет.
Об этом Лысенко рассказал во время ежедневного брифинга Минобороны.
"За минувшие сутки в результате активных боевых действий погибших среди украинских военнослужащих нет, пятеро бойцов получили ранения", - сообщил он.
Ранее, Минобороны озвучило, что за прошедшие сутки представители оккупационных войск 33 раза произвели обстрел позиций Вооруженных сил Украины в зоне проведения антитеррористической операции при помощи запрещенного минскими договоренностями вооружения.
Как сообщал MIGnews.com.uа, согласно информации Управления связей с общественностью ВСУ, за минувший год в зоне АТО погибли 211 украинских военнослужащих во время боев, а также 256 человек погибли не во время сражения.