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Пятеро украинских военных получили ранения в зоне АТО
26.12.2016 14:04

Пятеро украинских военных получили ранения в зоне АТО

В понедельник, 26 декабря, спикер Министерства обороны Украины по вопросам АТО Андрей Лысенко сообщил, что за сутки пятеро украинских военных получили ранения. Погибших в рядах Вооруженных сил Украины нет.

Об этом Лысенко рассказал во время ежедневного брифинга Минобороны.

"За минувшие сутки в результате активных боевых действий погибших среди украинских военнослужащих нет, пятеро бойцов получили ранения", - сообщил он.

Ранее, Минобороны озвучило, что за прошедшие сутки представители оккупационных войск 33 раза произвели обстрел позиций Вооруженных сил Украины в зоне проведения антитеррористической операции при помощи запрещенного минскими договоренностями вооружения.

Как сообщал MIGnews.com.uа, согласно информации Управления связей с общественностью ВСУ, за минувший год в зоне АТО погибли 211 украинских военнослужащих во время боев, а также 256 человек погибли не во время сражения.

Теги материала: АТО, Андрей Лысенко, погибшие, раненые
Новости СМИ2
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