Пятеро украинских военных получили ранения в зоне АТО

MIGnews.com.ua

В понедельник, 26 декабря, спикер Министерства обороны Украины по вопросам АТО Андрей Лысенко сообщил, что за сутки пятеро украинских военных получили ранения. Погибших в рядах Вооруженных сил Украины нет.

Об этом Лысенко рассказал во время ежедневного брифинга Минобороны.

"За минувшие сутки в результате активных боевых действий погибших среди украинских военнослужащих нет, пятеро бойцов получили ранения", - сообщил он.

Ранее, Минобороны озвучило, что за прошедшие сутки представители оккупационных войск 33 раза произвели обстрел позиций Вооруженных сил Украины в зоне проведения антитеррористической операции при помощи запрещенного минскими договоренностями вооружения.