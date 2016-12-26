Спецслужбы России не нашли в крушении Ту-154 признаков теракта

MIGnews.com.ua

ФСБ при осмотре обломков Ту-154, разбившегося в Сочи 25 декабря, не обнаружила признаков теракта или диверсии. Об этом сообщили представители ведомства.

При этом в ФСБ уточнили, что военных грузов и опасных веществ, которые могли бы стать причиной катастрофы, на борту не было.

В ФСБ заявили, что на данный момент расследование обстоятельств трагедии продолжается: уже установлены очевидцы катастрофы, есть запись видеорегистратора, с ними работают члены следственной группы.

Основными рабочими версиями крушения остаются попадание в двигатель посторонних предметов, некачественное топливо, повлекшее потерю мощности и отказ работы двигателей, ошибка пилотирования и техническая неисправность самолета.

О том, что версия о теракте в отношении Ту-154 пока не получает какого-либо развития, как и другие версии, заявил журналистам и пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Пока не получает развития ни одна из версий, хотя, вы знаете, об этом вчера в правительственной комиссии министр Соколов говорил - рассматриваются все версии, пока рано о чем-то утвердительно говорить", - заявил Песков, подчеркнув, что "версия о теракте далеко не в первых рядах".

Как сообщал MIGnews.com.uа, в Черном море на расстоянии почти двух километров от берега водолазы нашли обломки самолета, которые предположительно могут принадлежать потерпевшему крушение Ту-154.

По материалам РИА Новости