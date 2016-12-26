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Крушение Ту-154: водолазы нашли на дне моря обломки самолета
26.12.2016 13:02

Крушение Ту-154: водолазы нашли на дне моря обломки самолета

В Черном море на расстоянии почти двух километров от берега водолазы нашли обломки самолета, которые предположительно могут принадлежать потерпевшему крушение Ту-154, пишет ТАСС.

Специалисты заявляют, что обломки находятся на глубине около 25 метров и  разбросаны на полосе в 400 метров. При этом большинство из них мелкие, а крупных почти нет.

В министерстве по чрезвычайным ситуациям РФ намерены к месту обнаружения частей самолета направить больше поисковых групп, а также водолазов.

Как сообщал Mignews.com.ua ранее, советник министра МВД Зорян Шкиряк выразил свое мнение и заявил, что за авиакатастрофу Ту-154 могут нести ответственность российские спецслужбы. Он отметил также, что убийство посла РФ в Турции и падение Ту-154 над Черным морем - это все звенья цепи расплаты России за военные преступления в Сирии и в Украине.

Теги материала: Чорное море, Россия, МЧС, крушение, обломки
Новости СМИ2
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