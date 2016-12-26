Крушение Ту-154: водолазы нашли на дне моря обломки самолета

MIGnews.com.ua

В Черном море на расстоянии почти двух километров от берега водолазы нашли обломки самолета, которые предположительно могут принадлежать потерпевшему крушение Ту-154, пишет ТАСС .

Специалисты заявляют, что обломки находятся на глубине около 25 метров и разбросаны на полосе в 400 метров. При этом большинство из них мелкие, а крупных почти нет.

В министерстве по чрезвычайным ситуациям РФ намерены к месту обнаружения частей самолета направить больше поисковых групп, а также водолазов.