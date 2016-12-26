Митингующие забросали палками нового главу полиции в Черкасской области

MIGnews.com.ua

В понедельник, 26 декабря, с самого утра собрались представители Автомайдана, Азова, Самообороны, Белого молота и Свободы, которые протестуют против назначения Валерия Лютого начальником полиции. Митинг возле здания ГУ Нацполиции в Черкасской области перерос в стычки и драки, передает ИнфоМост.

Как сообщается, акция против назначения начальником управления Валерия Лютого анонсировалась еще вчера вечером. Митинг должен был стать ответом на представление Лютого, которое, как известно, состоялось в субботу.

Стоит также отметить, что под здание управления полиции активисты притащили елку и шины. Лютый вышел к активистам и попросил не нарушать порядок, после чего отправился обратно в помещение полиции. В это время в его сторону из рядов митингующих полетел предмет, похожий на кусок палки.

Вслед за этими событиями через несколько минут произошла потасовка. Митингующие, среди которых депутаты областного совета, требовали впустить их в помещение полиции. Правоохранители, которые выстроились на входе, не пускали.

После словесных перепалок полиция впустила депутатов Ботнара и Воронова. После выхода из помещения полиции Юрий Ботнар рассказал, что они пообщались с Лютым и озвучили требование, чтобы он написал рапорт. На это глава полиции Черкасчины якобы ответил улыбкой.

Ботнар подчеркнул, что акции протеста против Лютого будут продолжаться и в дальнейшем. По его словам, Валерий Лютый сообщил ему, что якобы есть часть общественных организаций, которые поддерживают назначение его начальником.

Как сообщал MIGnews.com.uа ранее, министр внутренних дел Арсен Аваков заявил, что принятый бюджет системы МВД на 2017 год - это бюджет прогресса и развития.

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