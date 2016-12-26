В 2016 году в АТО погибло 211 военнослужащих ВСУ

MIGnews.com.ua

На протяжении 2016 года Вооруженные силы Украины понесли боевые потери в размере 211 бойцов. Об этом сообщили в Управлении связей с общественностью ВСУ, пишет ВВС Украина.

В ведомстве отметили, что боевые потери в рядах украинских войск составляют 211 человек, а небоевые – 256 человек.

Также в этом году урон был нанесен и количеству украинской военной техники. Во время боевых действий повреждено и уничтожено было более 100 единиц. Тем не менее, ВСУ получили на вооружение около 1 тысяч единиц новой техники и 700 единиц – отремонтированной на украинских мощностях.

Порядка 7,5 тысяч человек в 2016 году приняли решение заключить контракт на службу в ВСУ.