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В 2016 году в АТО погибло 211 военнослужащих ВСУ
26.12.2016 11:58

В 2016 году в АТО погибло 211 военнослужащих ВСУ

На протяжении 2016 года Вооруженные силы Украины понесли боевые потери в размере 211 бойцов. Об этом сообщили в Управлении связей с общественностью ВСУ, пишет ВВС Украина.

В ведомстве отметили, что боевые потери в рядах украинских войск составляют 211 человек, а небоевые – 256 человек.

Также в этом году урон был нанесен и количеству украинской военной техники. Во время боевых действий повреждено и уничтожено было более 100 единиц. Тем не менее, ВСУ получили на вооружение около 1 тысяч единиц новой техники и 700 единиц – отремонтированной на украинских мощностях.

Порядка 7,5 тысяч человек в 2016 году приняли решение заключить контракт на службу в ВСУ.

Как сообщал Mignews.com.ua ранее, на неконтролируемых Украиной территориях находятся 110 украинских заложников, на территории Российской Федерации – еще 10. 

Теги материала: ВСУ, потери, Донбасс, АТО
Новости СМИ2
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