Шкиряк обвинил российские спецслужбы в авиакатастрофе Ту-154

MIGnews.com.ua

В понедельник, 26 декабря, советник министра МВД Зорян Шкиряк выразил свое мнение и заявил, что за авиакатастрофу Ту-154 могут нести ответственность российские спецслужбы.

"Если говорить абстрактно о том, что произошло, я не отвергаю версию, что этот самолет могли подорвать российские спецслужбы... Это делается сознательно для того, чтобы выполнять те задачи, которые сегодня будут отвлекать внимание российского общества от социально-экономических проблем", - отметил он в эфире 112 Украина.

При этом Шкиряк отметил также, что убийство посла РФ в Турции, и падение Ту-154 над Черным морем - это все звенья цепи расплаты России за военные преступления в Сирии и в Украине.

"Это все звенья цепи расплаты России за те преступления против человечества, преступления против любых норм человеческой, христианской морали, которые они сегодня осуществляют. Это следствие той страшной, кровавой вакханалии, которую Путин каждый день совершает как в Украине, так и в Сирии. Это все следствие тех десятков, если не сотен тысяч убитых сирийских детей, женщин, стариков. Это последствия невинно пролитой крови украинцев", - аргументировал свою мысль Шкиряк.

Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, в воскресенье, 25 декабря, самолет Минобороны РФ Ту-154 пропал с радаров в воскресенье в 05:40 по московскому времени вскоре после вылета из Сочи. После оказалось, что он упал в Черное море.