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Во Львовской области водитель заживо сгорел в мусоровозе
26.12.2016 10:20

Во Львовской области водитель заживо сгорел в мусоровозе

В ночь на понедельник, 26 декабря, во Львовской области вспыхнул мусоровоз. Об этом сообщает пресс-служба Департамента по вопросам гражданской защиты Львовской областной государственной администрации.

Инцидент произошел неподалеку города Бусска около 03:45 на объездной дороге  возле перекрестка к селу Яблуновка. Пожар возник в автомобиле-мусоровозе "МАЗ", который имеет кременчугскую регистрацию. Установлено, что погибший водитель был 1952 года рождения.

В результате происшествия огнем были уничтожены кабина и двигатель машины. Причины возгорания на данный момент устанавливаются.

Тело погибшего доставлено в морг Бусской центральной районной больницы.

Как сообщал Mignews.com.ua ранее, директора рынка, который находится возле столичной станции метро "Лесная" и горел в воскресенье, 25 декабря,  сотрудники правоохранительных органов вызвали на допрос. Процедура должна біла начаться в понедельник, 26 января, в 09:00. Следователи намерены поинтересоваться у него, на каких основаниях рынок осуществлял свою деятельность.

 

Теги материала: Львовская область, автомобиль, водитель, пожар
Новости СМИ2
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