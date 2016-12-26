Во Львовской области водитель заживо сгорел в мусоровозе

MIGnews.com.ua

В ночь на понедельник, 26 декабря, во Львовской области вспыхнул мусоровоз. Об этом сообщает пресс-служба Департамента по вопросам гражданской защиты Львовской областной государственной администрации.

Инцидент произошел неподалеку города Бусска около 03:45 на объездной дороге возле перекрестка к селу Яблуновка. Пожар возник в автомобиле-мусоровозе "МАЗ", который имеет кременчугскую регистрацию. Установлено, что погибший водитель был 1952 года рождения.

В результате происшествия огнем были уничтожены кабина и двигатель машины. Причины возгорания на данный момент устанавливаются.

Тело погибшего доставлено в морг Бусской центральной районной больницы.