Во Львовской области водитель заживо сгорел в мусоровозе

В ночь на понедельник, 26 декабря, во Львовской области вспыхнул мусоровоз. Об этом сообщает пресс-служба Департамента по вопросам гражданской защиты Львовской областной государственной администрации.
Инцидент произошел неподалеку города Бусска около 03:45 на объездной дороге возле перекрестка к селу Яблуновка. Пожар возник в автомобиле-мусоровозе "МАЗ", который имеет кременчугскую регистрацию. Установлено, что погибший водитель был 1952 года рождения.
В результате происшествия огнем были уничтожены кабина и двигатель машины. Причины возгорания на данный момент устанавливаются.
Тело погибшего доставлено в морг Бусской центральной районной больницы.
Как сообщал Mignews.com.ua ранее, директора рынка, который находится возле столичной станции метро "Лесная" и горел в воскресенье, 25 декабря, сотрудники правоохранительных органов вызвали на допрос. Процедура должна біла начаться в понедельник, 26 января, в 09:00. Следователи намерены поинтересоваться у него, на каких основаниях рынок осуществлял свою деятельность.