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Специалисты определили траекторию полета Ту-154 и надеются найти "черные ящики"
Фото: РИА Новости
26.12.2016 09:49

Специалисты определили траекторию полета Ту-154 и надеются найти "черные ящики"

В минобороны Российской Федерации надеются, что найдут самолет Ту-154, потерпевший крушение в Черном море, в ближайшее время. Такое заявление сделал главком ВКС генерал-полковник Виктор Бондарев.

На сегодняшний день поисково-спасательная операция продолжается. "Сил и средств достаточно, выделено огромное количество личного состава, технических средств, авиационной техники, задействованы силы Черноморского флота. Плюс ко всему минтранс, МЧС и огромную помощь оказывают силы и средства Русского географического общества", - говорит Бондарев.

"Я думаю, сегодня день, когда мы сможем обнаружить местонахождение самолета на дне Черного моря", - добавил генерал.

Кроме того, главком ВКС уверен, что бортовые самописцы разбившегося самолета будут найдены и подняты на поверхность. "Мы знаем, где они находятся - в киле, я уверен, что именно киль меньше всего пострадал", - отметил Бондарев.

По данным департамента информации и массовых коммуникаций минобороны России, поисковая операция в районе катастрофы в течение ночи не прекращалась. Поисковые работы ведут 39 кораблей и катеров, 135 водолазов и семь глубоководных аппаратов, задачи по воздушному мониторингу надводной обстановки выполняют экипажи пяти вертолетов и расчеты БПЛА "Орлан-10".

Военнослужащие обследуют берег в поисках тел погибших, обломков самолета и личных вещей пассажиров. Всего в операции участвуют около 3,5 тысячи человек. Поиски осложняются широким диапазоном глубин и особенностями рельефа дна.

Специалисты проанализировали данные радиолокации, чтобы точнее определить траекторию полета потерпевшего крушение Ту-154, и выяснили, что самолет упал в шести километрах от берега.

По словам министра транспорта РФ Максима Соколова, часть обломков самолета и останков может оказаться в Абхазии, поскольку течение от места предполагаемого падения судна идет в сторону границы. "Наши абхазские коллеги готовы подключить свои силы и средства для взаимодействия в рамках поисково-спасательной операции", - сообщил Соколов на совещании в понедельник.

Как сообщал MIGnews.com.uа, комиссия по расследованию крушения Ту-154 в Черном море не рассматривает теракт как одну из возможных версий трагедии

По материала РИА Новости 

Теги материала: самолет, крушение, спасательная операция, Россия, Абхазия
Новости СМИ2
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