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В Чернигове со дна реки достали Seat с трупом мужчины внутри
26.12.2016 09:25

В Чернигове со дна реки достали Seat с трупом мужчины внутри  Фоторепортаж

В Чернигове из реки Десна достали автомобиль Seat Altea, который по данным национальной полиции в Черниговской области, ночью 24 декабря съехал на лед и провалился в районе пляжа "Золотой берег".

Об этом говорится в сообщении пресс-службы ГСЧС.

Как свидетельствуют спасатели, в автомобиле находилось тело мужчины. Причина происшествия на данный момент устанавливается.

По данному факту проводятся следственные действия. Для проведения поисковых работ на месте происшествия было привлечено 9 единиц техники, 3 моторные лодки и 32 человека.

Как сообщал MIGnews.com.ua, в воскресенье, 25 декабря, самолет минобороны РФ Ту-154 пропал с радаров в воскресенье в 05:40 по московскому времени вскоре после вылета из Сочи. После оказалось, что он упал в Черное море

Все 92 человека, находившиеся на борту упавшего в Черное море самолета Ту-154 минобороны РФ, погибли.

Теги материала: труп, Чернигов, Десна, машина, ГСЧС
Новости СМИ2
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