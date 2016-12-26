Директора сгоревшего на "Лесной" рынка вызвали на допрос

MIGnews.com.ua

Директора рынка, который находится возле столичной станции метро "Лесная" и горел в воскресенье, 25 декабря, сотрудники правоохранительных органов вызвали на допрос.

Процедура должна начаться в понедельник, 26 января, в 09:00. Следователи намерены поинтересоваться у него, на каких основаниях рынок осуществлял свою деятельность.

На данный момент у полиции есть несколько версий произошедшего возле "Лесной". В частности, следователи рассматривают одной из причин возгорания намеренный поджог, а также нарушение правил безопасности.

Сотрудники правоохранительных органов еще занимаются расследованием происшествия, а окончательный вывод будет сделан только после проведения всех необходимых экспертиз.