Директора сгоревшего на "Лесной" рынка вызвали на допрос

Директора рынка, который находится возле столичной станции метро "Лесная" и горел в воскресенье, 25 декабря, сотрудники правоохранительных органов вызвали на допрос.
Процедура должна начаться в понедельник, 26 января, в 09:00. Следователи намерены поинтересоваться у него, на каких основаниях рынок осуществлял свою деятельность.
На данный момент у полиции есть несколько версий произошедшего возле "Лесной". В частности, следователи рассматривают одной из причин возгорания намеренный поджог, а также нарушение правил безопасности.
Сотрудники правоохранительных органов еще занимаются расследованием происшествия, а окончательный вывод будет сделан только после проведения всех необходимых экспертиз.
Как сообщал Mignews.com.ua ранее, 25 декабря, около 13:10 пожарным удалось локализировать пожар на столичном рынке возле метро "Лесная". В тушении пожара принимало участие 92 человека из личного состава, а также 22 единицы техники.