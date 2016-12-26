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В РФ назвали основные версии крушения Ту-154: теракт исключается
26.12.2016 08:57

В РФ назвали основные версии крушения Ту-154: теракт исключается

Комиссия по расследованию крушения Ту-154 в Черном море не рассматривает теракт, как одну из возможных версий трагедии. Об этом во время брифинга сообщил  министр транспорта РФ Максим Соколов, пишет РИА Новости.

По его словам, у правительственной комиссии нет четкой цели по установлению причин катастрофы, тем не менее, "мы должны понимать, что же все-таки произошло с самолетом". Расследованием катастрофы занимаются специальная техническая комиссия минобороны и следствие. На данный момент основными версиями крушения ТУ-154 являются ошибка пилотирования и техническая неисправность судна.

"Основные версии не включают в себя версию террористического акта, поэтому мы исходим из того, что причинами этой катастрофы могли бы быть либо техническое состояние, либо ошибки пилотирования", - сказал он.

Соколов отметил, что возглавляемая им правительственная комиссия работает над ликвидациями последствий происшествия и организацией работы с родственниками погибших пассажиров.

Как сообщал Mignews.com.ua ранее, 26 декабря, из Сочи в Москву вылетел самолет Ил-76, который доставил на опознание тела десяти погибших в авиакатастрофе над Черным морем.

Теги материала: Россия, крушение, самолет, причина
Новости СМИ2
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