В РФ назвали основные версии крушения Ту-154: теракт исключается

MIGnews.com.ua

Комиссия по расследованию крушения Ту-154 в Черном море не рассматривает теракт, как одну из возможных версий трагедии. Об этом во время брифинга сообщил министр транспорта РФ Максим Соколов, пишет РИА Новости .

По его словам, у правительственной комиссии нет четкой цели по установлению причин катастрофы, тем не менее, "мы должны понимать, что же все-таки произошло с самолетом". Расследованием катастрофы занимаются специальная техническая комиссия минобороны и следствие. На данный момент основными версиями крушения ТУ-154 являются ошибка пилотирования и техническая неисправность судна.

"Основные версии не включают в себя версию террористического акта, поэтому мы исходим из того, что причинами этой катастрофы могли бы быть либо техническое состояние, либо ошибки пилотирования", - сказал он.

Соколов отметил, что возглавляемая им правительственная комиссия работает над ликвидациями последствий происшествия и организацией работы с родственниками погибших пассажиров.