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По делу об отравлении "Боярышником" арестовали еще 4 человека
26.12.2016 08:53

По делу об отравлении "Боярышником" арестовали еще 4 человека

По делу о гибели 76 человек, отравившихся суррогатным средством для ванны "Боярышник", Ленинский районный суд Иркутска (Россия) арестовал еще четырех человек, сообщает Русская служба ВВС

По данным российских информагентств, суд удовлетворил ходатайства следователей и  выдал разрешение на арест четырех обвиняемых на два месяца. Их имена не уточняются.

Кроме того, суд отправил одного задержанного суд под домашний арест и, а решение в отношении еще двоих задержанных отложил на трое суток (до этого они все же останутся под стражей) .

Все задержанные обвиняются по статье о производстве, хранении или сбыте небезопасных товаров, использование которых привело к гибели людей. Максимальное наказание по этой статье составляет 10 лет лишения свободы.

В ходе расследования дела об отравлении настойкой "Боярышника" полиция задержала 19 человек. Из них 10 еще на прошлой неделе были отправлены под домашний арест, один тогда же был арестован, а еще один - отпущен под подписку о невыезде.

Как сообщал MIGnews.com.uа, 23 декабря Ленинский районный суд в Иркутске арестовал поставщика суррогатного алкоголя, который направлял его в разные торговые точки города. 

Теги материала: Россия, алкоголь, отравление, суд, арест
Новости СМИ2
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