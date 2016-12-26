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Крушение Ту-154: Тела погибших в авиакатастрофе доставили в Москву
26.12.2016 08:14

Крушение Ту-154: Тела погибших в авиакатастрофе доставили в Москву  Видеорепортаж

В понедельник, 26 декабря, из Сочи в Москву вылетел самолет Ил-76, который доставил на опознание тела десяти погибших в авиакатастрофе над Черным морем.

Об этом сообщил во время брифинга официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков.

По его словам, в районе крушения Ту-154, которое случилось 25 декабря, поисковые операции в течение ночи не прекращались ни на минуту.

Поисково-спасательные работы проводятся в три смены. Группировка привлекаемых сил увеличина до 3,5 тысяч человек.

"Самолет Ил-76 военно-транспортной авиации с обнаруженными на месте авиакатастрофы десятью телами и 86 авиафрагментами вылетел в Москву, где будет проводиться их опознание и генетическая экспертиза специалистами Бюро судебной медицинской экспертизы и 111-го Центра судебно-криминалистической экспертизы Минобороны России", - пояснили в МО РФ.

Поиск погибших продолжается.

Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, в воскресенье, 25 декабря, самолет Минобороны РФ Ту-154 пропал с радаров в воскресенье в 05:40 по московскому времени вскоре после вылета из Сочи.

Утром 25 декабря веб-камеры на пляже "Огонек" в Адлере зафиксировали загадочную вспышку в небе примерно в то же время и в том же месте, где произошла катастрофа российского военного самолета Ту-154 с группой военных и артистов на борту.

Теги материала: крушение, самолет, погибшие, Россия, министерство обороны, смерти
Новости СМИ2
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