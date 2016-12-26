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В Мексике наркодилеры жестоко убили 13 невинных людей, обезглавив их тела
26.12.2016 07:35

В Мексике наркодилеры жестоко убили 13 невинных людей, обезглавив их тела

Тринадцать человек были убиты в беспокойных мексиканских штатах Мичоакан и Герреро. Мексиканские власти заявили, что это произошло в рождественское воскресенье на фоне конфликта между враждующими бандами наркоторговцев, передает Reuters.

Полиция обнаружила шесть обезглавленных тел мужчин в городе Халиско штата Мичоакан, который является одним из основных штатов при перевозке наркотических веществ из Южной Америки в США. Рядом с головами погибших была найдена записка с угрозами, подписанная именем мексиканского наркокартеля.

Также в горах Атояк в штате Герреро, семь человек были убиты в результате обстрела, в том числе трое сотрудников полиции, рассказали правоохранители штата. Неизвестные ворвались в дом и жестоко расправились с семьей. Сообщается, что злоумышленники скрылись с места преступления.

Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, глава МВД Турции Сулейман Сойлу сообщил, что скандальное убийство российского посла в Турции Андрея Карлова было спланировано, поэтому данное событие не было личной инициативой преступника.

Теги материала: убийство, Мексика, наркотики, банда, полиция, злоумышленники
Новости СМИ2
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