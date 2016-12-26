Крушение российского Ту-154: КНР выразила соболезнование в послании Путину

MIGnews.com.ua

В понедельник, 26 декабря, председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин направил президенту России Владимиру Путину телеграмму с выражением соболезнований в связи с катастрофой российского самолета Ту-154 над Черным морем.

Об этом сообщило информационный интернет-портал "Сина".

"От имени правительства Китая и китайского народа, а также себя лично, выражаю глубокое сочувствие в связи с этим трагическим событием, выражаю соболезнования семьям погибших", - говорится в послании китайского лидера.

Стоит отметить, что самолет Ту-154 пропал с радаров в 05:27 мск через две минуты после взлета из аэропорта Адлер, где была выполнена дозаправка. На его борту находились военнослужащие, представители СМИ, в том числе сотрудники Первого канала, телеканалов "Звезда" и НТВ, а также музыканты ансамбля имени Александрова, летевшие поздравлять с Новым годом авиагруппу ВКС России на авиабазе Хмеймим в Сирии.

В списках находившихся на борту числятся 92 человека. По данным Минобороны РФ, обломки Ту-154 найдены в 1,5 км от побережья в районе Сочи на глубине 50-70 метров.

Также на борту самолета находился и глава фонда "Справедливая помощь" Елизавета Глинка, больше известная как доктор Лиза.

Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, в воскресенье, 25 декабря, самолет Минобороны РФ Ту-154 пропал с радаров в воскресенье в 05:40 по московскому времени вскоре после вылета из Сочи. После оказалось, что он упал в Черное море.

Спасатели нашли тела четырех пассажиров, которые находились на борту упавшего в Черное море российского военного самолета Ту-154.