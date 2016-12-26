Эксперт о катастрофе ТУ-154: Такое возможно при захвате судна

MIGnews.com.ua

Российский самолет Ту-154 мог упасть в Черное море сразу после взлета из аэропорта Адлер из-за экстремальной ситуации на борту, и именно из-за этого экипаж не смог передать сигнал бедствия на землю. Такое мнение высказал бывший начальник смены главного центра единой системы организации воздушного движения России Виталий Андреев, пишет РИА Новости.

"После взлета и короткого полета – две минуты – самолет пропал со связи и не передал сигнал на землю о каких-либо неполадках. Это может говорить о том, что на борту сложилась экстренная ситуация – или влияние извне на машину, или встреча с препятствием, которое там вряд ли было", – считает Андреев, который проработал в авиации 47 лет.

По его словам, чудес не бывает и Ту-154 просто так не падают, потому что это очень надежные машины. "В моей практике были случаи, когда Ту-154 садились при отказе работы всех трех двигателей, или, например, знаменитая посадка в тайге на заброшенную полосу", – говорит эксперт.

Он уверен, что те "версии о неполадках на борту, которые сейчас озвучиваются – разбалансировка рулей, отклонение от установленной траектории полета – совершенно точно не могли помешать экипажу передать об этом сигнал на землю". "Значит, произошло что-то экстремальное, из практики – такие ситуации возможны при захвате судна", – заявил Андреев.

При этом он подчеркнул, что "с точностью до 99,99% смогут объяснить, что происходило в кабине в момент катастрофы" только данные "черных ящиков".

Инфографика ria.ru

Как сообщал MIGnews.com.uа, веб-камеры на пляже "Огонек" в Адлере зафиксировали загадочную вспышку в небе примерно в то же время и в том же месте, где произошла катастрофа Ту-154. Это может быть свидетельством взрыва на борту самолета и возможного теракта.