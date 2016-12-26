Штаб АТО: Боевики, нарушая минские договоренности, совершили 33 огневых атаки

MIGnews.com.ua

За минувшие сутки, 25 декабря, российско-оккупационные войска продолжали откровенно нарушать Минские соглашения и вели огонь из минометов, вооружения БМП и гранатометов. Всего, за прошедшую ночь незаконные вооруженные формирования совершили 33 обстрела по украинским позициям.

Об этом говорится в сообщении пресс-центра АТО, обнародованном на официальной странице в Facebook.

Согласно сводке штаба, на мариупольском направлении вчера из 122-миллиметровой артиллерии они обстреляли Лебединское. Из 82-миллиметровых минометов – Широкино, Талаковку и Водяное. Из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия – Старогнатовку, Широкино и Павлополь. По Новотроицкому огонь вел снайпер.

Также сообщается, что на донецком направлении из 120- и 82-миллиметровых минометов, вооружения БМП и гранатометов боевики обстреляли Луганское, Артемове, Новгородское и Верхнеторецкое. Зайцево было обстреляно из стрелкового оружия.

На луганском направлении из гранатометов и стрелкового оружия оккупанты вели огонь по Станице Луганской и Новозвановке.