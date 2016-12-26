Легендарный певец Джордж Майкл ушел из жизни в день Рождества

MIGnews.com.ua

В рождественские выходные скончался легендарный британский певец Джордж Майкл, передает издание Billboard.

Как сообщается, Джордж Майкл скончался у себя дома в возрасте 53 лет. По словам полиции, "подозрительных обстоятельств" нет. Однако констатировали, что смерть известного музыканты случилась из-за сердечной недостаточности.

Свои соболезнования в социальных сетях Twitter и Instagram уже выразили музыканты Элтон Джон, Марк Ронсон, Лиам Галлахер, Райан Адамс, а также мэр Лондона Садик Хан и лидер британской оппозиции Джереми Корбин.

Как заявил изданию менеджер певца Майкл Липпман, в рождественское утро воскресенья ему позвонили и сообщили, что обнаружили Майкла "мирно лежащим в постели".

Насильственная смерть певца исключена. При этом, по словам Липпмана, смерть, вызванная сердечной недостаточностью, стала неожиданностью.

Свою музыкальную карьеру он начал в 1980-х годах в составе дуэта Wham, а после распада группы начал сольную карьеру.

Last Christmas - едва ли не самая известная песня Джорджа Майкла, которая появилась во время работы в группе "Wham!". На эту песню существует немало каверов.

За время карьеры Майкла, как сольной, так и в составе дуэта Wham было продано около ста миллионов его записей. Самыми популярными синглами певца также стали Wake me up before you go-go и записанная совместно с Элтоном Джоном Don"t let the sun go down on me.