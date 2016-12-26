В сети появилось видео возможного взрыва ТУ-154

MIGnews.com.ua

Утром 25 декабря веб-камеры на пляже "Огонек" в Адлере зафиксировали загадочную вспышку в небе примерно в то же время и в том же месте, где произошла катастрофа российского военного самолета Ту-154 с группой военных и артистов на борту, сообщают Українські Новини.

Если вспышка, зафиксированная веб-камера, действительно указывает на Ту-154, который направлялся в Сирию, значит, крушение самолета произошло в результате взрыва на борту. Это может быть свидетельством возможного теракта – версии, которую Минобороны РФ все время старательно обходит стороной, допускает издание.

Тем не менее, картина гибели самолета, озвученная Минобороны РФ, не соответствует снятому видео: согласно заявлению Минообороны, связь с самолетом была потеряна в 05:27 утра, а вспышка в небе Адлера зафиксирована на веб-камере в 05:50 утра.

Анализ видео подтверждает, что оно действительно сделано в Адлере, а веб-камера установлена на пляже "Огонек" и направлена в сторону Сочи,. По данным той же камеры, грузовик, который зафиксирован на ночном видео, до сих пор стоит на том месте.

Как сообщал MIGnews.com.uа, самолет Минобороны РФ Ту-154 пропал с поля зрения радаров над Черным морем 25 декабря в 05:40 по московскому времени вскоре после вылета из Сочи.

На борту находились 92 человека: 8 членов экипажа, 8 военнослужащих Вооруженных сил РФ, 2 федеральных госслужащих, исполнительный директор фонда "Справедливая помощь" Елизавета Глинка (доктор Лиза), 9 представителей СМИ и 64 артиста ансамбля им.Александрова, которые летели на на авиабазу Хмеймим (Сирия), чтобы поздравить с Новым годом авиагруппу ВКС России.

В результате поисково-спасательной операции, организованной силами МЧС, Росморречфлота, Росавиации, Министерства обороны, выживших не обнаружили.