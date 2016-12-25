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В Чили эвакуируют жителей из-за угрозы цунами
25.12.2016 18:53

В Чили эвакуируют жителей из-за угрозы цунами

Правительство Чили заявило о начале эвакуации в связи с мощным землетрясением, произошедшем около берегов страны. Об этом сообщает национальная экстренная служба.

Спасатели заявили, что данные действия являются мерой предосторожности, уже началась эвакуация жителей прибрежных районов областей Био-Био, Араукания, Лос-Риос, Айсен. Кроме того, будут эвакуированы жители области Лос-Лагос.

Также в национальной экстренной службе подтвердили, что угроза цунами была спровоцирована произошедшим землетрясением.

Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, на юге Чили произошло мощное землетрясение, его магнитуда составила 7,7 баллов по шкале Рихтера. Пока нет никакой информации о том, были ли разрушения и пострадавшие.

Эпицентр землетрясения располагался в Тихом океане на глубине около 15 километров.

Теги материала: Чили, землетрясение, цунами, эвакуация
Новости СМИ2
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