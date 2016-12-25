В Чили эвакуируют жителей из-за угрозы цунами

MIGnews.com.ua

Правительство Чили заявило о начале эвакуации в связи с мощным землетрясением, произошедшем около берегов страны. Об этом сообщает национальная экстренная служба .

Спасатели заявили, что данные действия являются мерой предосторожности, уже началась эвакуация жителей прибрежных районов областей Био-Био, Араукания, Лос-Риос, Айсен. Кроме того, будут эвакуированы жители области Лос-Лагос.

Также в национальной экстренной службе подтвердили, что угроза цунами была спровоцирована произошедшим землетрясением.

Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, на юге Чили произошло мощное землетрясение , его магнитуда составила 7,7 баллов по шкале Рихтера. Пока нет никакой информации о том, были ли разрушения и пострадавшие.

Эпицентр землетрясения располагался в Тихом океане на глубине около 15 километров.