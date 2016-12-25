Захватчикам ливийского самолета грозит пожизненный срок

В воскресенье, 25 декабря, на Мальте начался суд по делу двух ливийцев, которые в пятницу, 23 декабря, захватили самолет Airbus А320, принадлежащий авиакомпании Afriqiyah Airways. Об этом сообщает Times of Malta.
Около суда столпилось приблизительно 200 человек, которые наблюдали, как Мусса Саа и Али Ахмед Салех заходят в здание суда, оба злоумышленника выглядели подавленными.
Задержанные обвиняются в похищении самолета, владении фальшивым оружием, применении силы против лиц, которые находились на борту самолета, удержании людей против их воли, угрозах расправы и попытках каким-либо образом повлиять на финансовую или экономическую нестабильность правительства или международного института.
Если вину мужчин докажут, они будут пожизненно заключены под стражу. Однако похитители не признают своей вины.
Как сообщал MIGnews.com.uа, руководство Мальты заявило, что похитители самолета А-320 использовали муляжи, а не настоящее оружие.