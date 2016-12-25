Захватчикам ливийского самолета грозит пожизненный срок

MIGnews.com.ua

В воскресенье, 25 декабря, на Мальте начался суд по делу двух ливийцев, которые в пятницу, 23 декабря, захватили самолет Airbus А320, принадлежащий авиакомпании Afriqiyah Airways. Об этом сообщает Times of Malta .

Около суда столпилось приблизительно 200 человек, которые наблюдали, как Мусса Саа и Али Ахмед Салех заходят в здание суда, оба злоумышленника выглядели подавленными.

Задержанные обвиняются в похищении самолета, владении фальшивым оружием, применении силы против лиц, которые находились на борту самолета, удержании людей против их воли, угрозах расправы и попытках каким-либо образом повлиять на финансовую или экономическую нестабильность правительства или международного института.

Если вину мужчин докажут, они будут пожизненно заключены под стражу. Однако похитители не признают своей вины.