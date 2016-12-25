Катастрофа Ту-154 в Черном море: данных о выживших нет

Все 92 человека, находившиеся на борту упавшего в Черное море самолета Ту-154 Минобороны РФ, погибли. Об этом сообщил глава комиссии по расследованию катастрофы, министр транспорта РФ Максим Соколов на заседании штаба по ликвидации последствий ЧС, передает ТАСС.
"Поисково-спасательная операция, организованная силами МЧС, Росморречфлота, Росавиации, Министерства обороны, продолжает свою работу. На данный момент информации о выживших в этой катастрофе пока нет", - сказал Соколов.
Соколов также заявил, что поисковая операция в районе крушения Ту-154 Министерства обороны будет проводиться под эгидой МЧС России.
Министр транспорта РФ также заявил, что ответственность по вывозу тел погибших в катастрофе Ту-154 возложена на Минобороны. Родственники погибших в авиакатастрофе Ту-154 должны прибыть в Москву для опознания.
Как сообщал MIGnews.com.ua, в воскресенье, 25 декабря, самолет Минобороны РФ Ту-154 пропал с радаров в воскресенье в 05:40 по московскому времени вскоре после вылета из Сочи. После оказалось, что он упал в Черное море. В ходе обследования акватории сотрудниками Государственной инспекции по маломерным судам и были найдены части ТУ-154. На борту самолета находится в общей сложности 91 человек, в том числе 83 пассажира - военнослужащие Вооруженных сил РФ, а также летевшие поздравлять с Новым годом авиагруппу ВКС России на авиабазе Хмеймим (Сирия) артисты ансамбля имени Александрова и девять представителей российских СМИ.