Катастрофа Ту-154 в Черном море: данных о выживших нет

MIGnews.com.ua

Все 92 человека, находившиеся на борту упавшего в Черное море самолета Ту-154 Минобороны РФ, погибли. Об этом сообщил глава комиссии по расследованию катастрофы, министр транспорта РФ Максим Соколов на заседании штаба по ликвидации последствий ЧС, передает ТАСС.

"Поисково-спасательная операция, организованная силами МЧС, Росморречфлота, Росавиации, Министерства обороны, продолжает свою работу. На данный момент информации о выживших в этой катастрофе пока нет", - сказал Соколов.

Соколов также заявил, что поисковая операция в районе крушения Ту-154 Министерства обороны будет проводиться под эгидой МЧС России.

Министр транспорта РФ также заявил, что ответственность по вывозу тел погибших в катастрофе Ту-154 возложена на Минобороны. Родственники погибших в авиакатастрофе Ту-154 должны прибыть в Москву для опознания.