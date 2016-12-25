В Чернигове утонул автомобиль, водитель погиб

MIGnews.com.ua

В воскресенье, 25 декабря, приблизительно в 14:30 в Чернигове спасателям удалось достать автомобиль, который ночью в субботу, 24 декабря, утонул в Десне в районе пляжа "Золотой берег". Об этом сообщает Новости Чернигова .

Спасатели отправились на поиски авто марки SEAT Altea в 8 утра, для этого были задействованы военнослужащие с миноискателями. Машину отнесло от места, где она ушла под воду, на 150 метров.

Кроме того, представители правоохранительных органов рассказали, что авто с номерным знаком СВ3959АО принадлежала жителю Чернигова Павлу Румянцеву в возрасте 42 лет. Согласно предварительной информации, он работал стоматологом.