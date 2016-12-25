ВКонтакте Facebook Одноклассники Twitter YouTube Google+ RSS
Apple store Google play market Мобильная версия
  USD   27.20
Главная - Происшествия
В Чили зафиксировано землетрясение магнитудой 7,7
25.12.2016 18:09

В Чили зафиксировано землетрясение магнитудой 7,7

В южной части Чили произошло землетрясение, магнитуда которого составила 7,7 по шкале Рихтера. Об этом сообщает Интерфакс-Украина со ссылкой на Геологическую службу Соединенных Штатов Америки.

Эпицентр землетрясения находился в Тихом океане на глубине приблизительно 15 километров, около берега - на расстоянии 40 километров от города Пуэрто-Кельон.

В настоящее время информации о разрушениях и жертвах не сообщается.

Кроме того, в центре предупреждения о возможных цунами в Тихом океане рассказали, что риску подвержены районы, которые располагаются в радиусе тысячи километров от эпицентра землетрясения. Однако нет данных о том, на самом ли деле толчки привели к образованию цунами.

Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, на юго-востоке Японии произошло землетрясение магнитудой 6,2.

Теги материала: Чили, землетрясение, цунами, Тихий океан
Новости СМИ2
Оцените материал: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 [0] всего оценили 0
Посмотреть рейтинг материалов

Статьи по теме

Разрушительное землетрясение произошло возле Японии и Марианских островов
Важное
Разрушительное землетрясение произошло возле Японии и Марианских островов
Вблизи Японии произошло разрушительное землетрясение
Важное
Вблизи Японии произошло разрушительное землетрясение
Калифорнию сотрясло мощное землетрясение
Важное
Калифорнию сотрясло мощное землетрясение
Землетрясение у берегов Индонезии: количество пострадавших достигло 620 человек
Важное
Землетрясение у берегов Индонезии: количество пострадавших достигло 620 человек
Во время землетрясения в Индонезии погибло более 90 человек
Важное
Во время землетрясения в Индонезии погибло более 90 человек
Мощное землетрясение почти в 7 баллов в Индонезии: есть жертвы
Важное
Мощное землетрясение почти в 7 баллов в Индонезии: есть жертвы

Новости партнеров

﻿

Трансляция

Новости партнеров

Наши новости

Пожар на столичном рынке может перекинуться на станцию метро "Лесная"
Эксклюзив  Пожар на столичном рынке может перекинуться на станцию метро "Лесная"  Видеорепортаж
25.12.2016
В Киеве горит рынок возле "Лесной": появилось видео масштабного пожара
Эксклюзив  В Киеве горит рынок возле "Лесной": появилось видео масштабного пожара  Видеорепортаж
25.12.2016
Брат Найема не собирается возглавлять Нацполицию
Эксклюзив  Брат Найема не собирается возглавлять Нацполицию
23.12.2016
Шкиряк назвал число погибших боевиков на Светлодарской дуге
Эксклюзив  Шкиряк назвал число погибших боевиков на Светлодарской дуге  Видеорепортаж
23.12.2016

Спецтемы

Вопрос дня

Были ли у Советского Союза недостатки?

Интервью

Перейти
Антон Наумлюк: Меня просили снять надпись "пресса" - снайперы конкретно выцеливают журналистов
Эксклюзив  Антон Наумлюк: Меня просили снять надпись "пресса" - снайперы конкретно выцеливают журналистов
05.07.2016
Генерал-лейтенант Чаповский: То, что называют "гибридной войной" у нас - это блеф
Эксклюзив  Генерал-лейтенант Чаповский: То, что называют "гибридной войной" у нас - это блеф
10.06.2016
Александр Кава: Дороги в ближайшие пять лет будут становиться все хуже
Эксклюзив  Александр Кава: Дороги в ближайшие пять лет будут становиться все хуже
11.04.2016
Другие новости
Политика
Украина
Крым
Россия
Китай
Европа
США
Экономика
Деньги
Валюта
Нефть
Газ
Энергетика
Общество
Образование
Здоровье
Религия
Рейтинги
Рекорды
Связь
Происшествия
Криминал
Расследования
Конфликты
Стихийные бедствия
Катастрофы
Спорт
В Украине
В мире
Футбол
Хоккей
Теннис
Бокс
Здоровье
Витамины
Диеты
Лечение
Врачи
Эбола
Релакс
Гороскоп
Анекдоты
Именинники
Праздники
Курьезы
Общество
Медиа
Фото
Видео
NewsOne

Контакты

Реклама на сайте

Использование материалов Mignews.com.ua

Мобильная версия Google play market Apple store

© 2016 Все права защищены

Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, опубликованной на сайте MIGnews.com.ua, осуществляются только с обязательной активной гиперссылкой на материал сайта. Гиперссылка должна быть размещена в первом абзаце новости.

  Покупка Продажа
USD 26.7000 27.2000
EUR 27.8000 28.4000
RUR 0.4200 0.4450
BTC 821.2489 907.6961
bigmir)net TOP 100 Яндекс.Метрика