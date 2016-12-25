В Чили зафиксировано землетрясение магнитудой 7,7

MIGnews.com.ua

В южной части Чили произошло землетрясение, магнитуда которого составила 7,7 по шкале Рихтера. Об этом сообщает Интерфакс-Украина со ссылкой на Геологическую службу Соединенных Штатов Америки.

Эпицентр землетрясения находился в Тихом океане на глубине приблизительно 15 километров, около берега - на расстоянии 40 километров от города Пуэрто-Кельон.

В настоящее время информации о разрушениях и жертвах не сообщается.

Кроме того, в центре предупреждения о возможных цунами в Тихом океане рассказали, что риску подвержены районы, которые располагаются в радиусе тысячи километров от эпицентра землетрясения. Однако нет данных о том, на самом ли деле толчки привели к образованию цунами.