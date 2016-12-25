Мощный тайфун испортил Рождество жителям Филиппин

В воскресенье, 25 декабря, на восточный берег Филиппин обрушился мощный тайфун "Нок-Тен". Об этом сообщает Associated Press.
В зоне, где бушует стихийное бедствие, порывы ветра составляют приблизительно 185 километров в час, однако самые сильные из них достигают 255 километров в час.
Тайфун обрушился после обеда на провинцию Катандуанес, ее жители лишились электричества и связи, также движение на всех дорогах парализовало. В настоящее время никакой информации о жертвах и пострадавших не сообщается.
Известно, что 25 декабря жители Филиппин, которые являются самой большой нацией, исповедующей католицизм, в Азии празднуют Рождество. Кроме того, о тайфуне синоптики сообщали еще утром.
Как сообщал Mignews.com.ua ранее, в воскресенье, 25 декабря, стало известно о тайфуне "Нок-Тен", который приближается к территории Филиппин.