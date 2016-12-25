ВКонтакте Facebook Одноклассники Twitter YouTube Google+ RSS
Apple store Google play market Мобильная версия
  USD   27.20
Главная - Происшествия
Мощный тайфун испортил Рождество жителям Филиппин
25.12.2016 17:20

Мощный тайфун испортил Рождество жителям Филиппин

В воскресенье, 25 декабря, на восточный берег Филиппин обрушился мощный тайфун "Нок-Тен". Об этом сообщает Associated Press.

В зоне, где бушует стихийное бедствие, порывы ветра составляют приблизительно 185 километров в час, однако самые сильные из них достигают 255 километров в час.

Тайфун обрушился после обеда на провинцию Катандуанес, ее жители лишились электричества и связи, также движение на всех дорогах парализовало. В настоящее время никакой информации о жертвах и пострадавших не сообщается.

Известно, что 25 декабря жители Филиппин, которые являются самой большой нацией, исповедующей католицизм, в Азии празднуют Рождество. Кроме того, о тайфуне синоптики сообщали еще утром.

Как сообщал Mignews.com.ua ранее, в воскресенье, 25 декабря, стало известно о тайфуне "Нок-Тен", который приближается к территории Филиппин.

Теги материала: Филиппины, тайфун, стихия, погода, Рождество
Новости СМИ2
Оцените материал: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 [0] всего оценили 0
Посмотреть рейтинг материалов

Статьи по теме

К побережью Филиппин приближается мощный тайфун "Нок-Тен"
Важное
К побережью Филиппин приближается мощный тайфун "Нок-Тен"
В Филиппинах во время рождественской службы в храме случился теракт: пострадали более 13 человек
Важное
В Филиппинах во время рождественской службы в храме случился теракт: пострадали более 13 человек
Два масштабных урагана обрушились на Шотландию
Важное
Два масштабных урагана обрушились на Шотландию
У побережья Эквадора произошло 25 сильных подземных толчков: есть жертвы
Важное
У побережья Эквадора произошло 25 сильных подземных толчков: есть жертвы  Фоторепортаж
Трагедия в Берлине: появились фото и видео с места происшествия
Важное
Трагедия в Берлине: появились фото и видео с места происшествия  Фоторепортаж  Видеорепортаж
Полиция арестовала водителя грузовика в Берлине, его пассажир погиб
Важное
Полиция арестовала водителя грузовика в Берлине, его пассажир погиб  Фоторепортаж

Новости партнеров

﻿

Трансляция

Новости партнеров

Наши новости

Пожар на столичном рынке может перекинуться на станцию метро "Лесная"
Эксклюзив  Пожар на столичном рынке может перекинуться на станцию метро "Лесная"  Видеорепортаж
25.12.2016
В Киеве горит рынок возле "Лесной": появилось видео масштабного пожара
Эксклюзив  В Киеве горит рынок возле "Лесной": появилось видео масштабного пожара  Видеорепортаж
25.12.2016
Брат Найема не собирается возглавлять Нацполицию
Эксклюзив  Брат Найема не собирается возглавлять Нацполицию
23.12.2016
Шкиряк назвал число погибших боевиков на Светлодарской дуге
Эксклюзив  Шкиряк назвал число погибших боевиков на Светлодарской дуге  Видеорепортаж
23.12.2016

Спецтемы

Вопрос дня

Были ли у Советского Союза недостатки?

Интервью

Перейти
Антон Наумлюк: Меня просили снять надпись "пресса" - снайперы конкретно выцеливают журналистов
Эксклюзив  Антон Наумлюк: Меня просили снять надпись "пресса" - снайперы конкретно выцеливают журналистов
05.07.2016
Генерал-лейтенант Чаповский: То, что называют "гибридной войной" у нас - это блеф
Эксклюзив  Генерал-лейтенант Чаповский: То, что называют "гибридной войной" у нас - это блеф
10.06.2016
Александр Кава: Дороги в ближайшие пять лет будут становиться все хуже
Эксклюзив  Александр Кава: Дороги в ближайшие пять лет будут становиться все хуже
11.04.2016
Другие новости
Политика
Украина
Крым
Россия
Китай
Европа
США
Экономика
Деньги
Валюта
Нефть
Газ
Энергетика
Общество
Образование
Здоровье
Религия
Рейтинги
Рекорды
Связь
Происшествия
Криминал
Расследования
Конфликты
Стихийные бедствия
Катастрофы
Спорт
В Украине
В мире
Футбол
Хоккей
Теннис
Бокс
Здоровье
Витамины
Диеты
Лечение
Врачи
Эбола
Релакс
Гороскоп
Анекдоты
Именинники
Праздники
Курьезы
Общество
Медиа
Фото
Видео
NewsOne

Контакты

Реклама на сайте

Использование материалов Mignews.com.ua

Мобильная версия Google play market Apple store

© 2016 Все права защищены

Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, опубликованной на сайте MIGnews.com.ua, осуществляются только с обязательной активной гиперссылкой на материал сайта. Гиперссылка должна быть размещена в первом абзаце новости.

  Покупка Продажа
USD 26.7000 27.2000
EUR 27.8000 28.4000
RUR 0.4200 0.4450
BTC 821.2489 907.6961
bigmir)net TOP 100 Яндекс.Метрика