Мощный тайфун испортил Рождество жителям Филиппин

MIGnews.com.ua

В воскресенье, 25 декабря, на восточный берег Филиппин обрушился мощный тайфун "Нок-Тен". Об этом сообщает Associated Press .

В зоне, где бушует стихийное бедствие, порывы ветра составляют приблизительно 185 километров в час, однако самые сильные из них достигают 255 километров в час.

Тайфун обрушился после обеда на провинцию Катандуанес, ее жители лишились электричества и связи, также движение на всех дорогах парализовало. В настоящее время никакой информации о жертвах и пострадавших не сообщается.

Известно, что 25 декабря жители Филиппин, которые являются самой большой нацией, исповедующей католицизм, в Азии празднуют Рождество. Кроме того, о тайфуне синоптики сообщали еще утром.