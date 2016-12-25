В Израиле произошел взрыв на крупном нефтеперерабатывающем заводе

В израильском городе Хайфа прогремел взрыв на одном из самых больших нефтеперерабатывающих заводов, инцидент произошел из-за возгорания емкости с топливом. Об этом сообщает Jerusalem Post.
Загоревшийся резервуар имел емкость в 12 кубических метров, однако только его десятая часть оказалась заполненной.
Сразу после взрыва на завод приехали сотрудники пожарной и экстренных служб. В результате происшествия никто не пострадал.
Представители компании Oil Refineries-Bazan, владеющей заводом, сообщили, что в настоящее время множество работников пожарной службы занимаются тушением пожара и предотвращением его распространения на здания, которые находятся неподалеку.
BREAKING: Massive explosion at Haifa refinery, workers evacuated, no known injuries at this time, multiple roads closed off - WATCH pic.twitter.com/hmw2jCY2qF— Israel News Feed (@IsraelHatzolah) 25 декабря 2016 г.
Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, в субботу, 24 декабря, в северной части Китайской Народной Республики произошел взрыв на нелегальном предприятии, изготовляющем пиротехнику.