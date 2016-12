В Израиле произошел взрыв на крупном нефтеперерабатывающем заводе

В израильском городе Хайфа прогремел взрыв на одном из самых больших нефтеперерабатывающих заводов, инцидент произошел из-за возгорания емкости с топливом. Об этом сообщает Jerusalem Post .

Загоревшийся резервуар имел емкость в 12 кубических метров, однако только его десятая часть оказалась заполненной.

Сразу после взрыва на завод приехали сотрудники пожарной и экстренных служб. В результате происшествия никто не пострадал.

Представители компании Oil Refineries-Bazan, владеющей заводом, сообщили, что в настоящее время множество работников пожарной службы занимаются тушением пожара и предотвращением его распространения на здания, которые находятся неподалеку.

BREAKING: Massive explosion at Haifa refinery, workers evacuated, no known injuries at this time, multiple roads closed off - WATCH pic.twitter.com/hmw2jCY2qF