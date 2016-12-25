В Киеве возобновили движение на станциях метро "Лесная" и "Черниговская"

MIGnews.com.ua

В воскресенье, 25 декабря, станции Киевского метрополитена "Лесная" и "Черниговская" Святошинско-Броварской линии были закрыты из-за пожара на складах, недалеко от станции метро "Лесная". Теперь движение по всей красной линии было полностью возобновлено, станции "Черниговская" и "Лесная" снова открыли для пассажиров. Об этом сообщает коммунальное предприятие "Киевский метрополитен" на своей странице в Facebook.

Также спикер "Киевского метрополитена" Наталия Макогон заявила, что пожар повредил изоляцию силового оборудования, повреждения много, но они не критичные. Она добавила, что, скорее всего, завтра станет известно о полном объеме нанесенного ущерба и уровне убытков. Об этом сообщает Интерфакс-Украина.

Макогон подчеркнула, что перед тем, как возобновить движение, на станциях провели полную проверку. Сначала состоялось тестирование без пассажиров, что позволило убедиться в их безопасности при поездках. Кроме того, сейчас восстанавливают само оборудование и обследуют его на всем участке, который был задет пожаром.