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В Киеве возобновили движение на станциях метро "Лесная" и "Черниговская"
25.12.2016 15:48

В Киеве возобновили движение на станциях метро "Лесная" и "Черниговская"

В воскресенье, 25 декабря, станции Киевского метрополитена "Лесная" и "Черниговская" Святошинско-Броварской линии были закрыты из-за пожара на складах, недалеко от станции метро "Лесная". Теперь движение по всей красной линии было полностью возобновлено, станции "Черниговская" и "Лесная" снова открыли для пассажиров. Об этом сообщает коммунальное предприятие "Киевский метрополитен" на своей странице в Facebook.

Также спикер "Киевского метрополитена" Наталия Макогон заявила, что пожар повредил изоляцию силового оборудования, повреждения много, но они не критичные. Она добавила, что, скорее всего, завтра станет известно о полном объеме нанесенного ущерба и уровне убытков. Об этом сообщает Интерфакс-Украина.

Макогон подчеркнула, что перед тем, как возобновить движение, на станциях провели полную проверку. Сначала состоялось тестирование без пассажиров, что позволило убедиться в их безопасности при поездках. Кроме того, сейчас восстанавливают само оборудование и обследуют его на всем участке, который был задет пожаром.

Как сообщал Mignews.com.ua ранее, из-за крупного пожара около станции "Лесная" руководство метро в Киеве решило внести изменения в порядок курсирования поездов на Святошинско-Броварской линии.

Теги материала: Киев, метрополитен, станции, пожар, движение
Новости СМИ2
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