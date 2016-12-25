Масштабный пожар возле "Лесной": стало известно об одной жертве

В воскресенье, 25 декабря, около 13:10 пожарным удалось локализировать пожар на столичном рынке возле метро "Лесная". Об этом говорится в сообщении Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.
В ведомстве сообщили, что в тушении пожара принимало участие 92 человека из личного состава, а также 22 единицы техники. Также на время были закрыты станции на красной ветке метро – "Лесная" и "Черниговская" в из-за возможности их возгорания.
Кроме этого во время локализации возгорания спасатели обнаружили тело неизвестного человека.
Позже в ГСЧС сообщили, что найдено тело погибшей женщины. "Во время гашения пожара и разбора сгоревший конструкций в туалете - и по словам свидетелей, они говорили, что там, возможно, находилась, женщина – действительно, мы нашли тело женщины. Тело очень обгорело, оно еще находится там (на месте пожара – ред.), потому что работы по ликвидации пожара еще продолжаются", - сказала Водолага.
При этом представитель ГСЧС подчеркнула, что "это еще не окончательная информация". "Окончательную информацию о количестве возможных жертв мы сможем сказать только после полного гашения пожара и также после разбора всех сгоревших конструкций", - отметила она.
"Версиями о причинах воспламенения занимаются правоохранительные органы. Они рассматривают абсолютно все версии от подпала до короткого замыкания. Уже окончательно причина будет устанавливаться после проведения оперативно-следственных действий", - добавила Водолага.
Как сообщал Mignews.com.ua ранее, 25 декабря руководство киевского метрополитена приняло решение изменить порядок курсирования поездов на красной ветке в связи с масштабным пожаром, который до сих пор не могут потушить на "Дарынке" возле станции "Лесная".