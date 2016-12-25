Мотузяник: Впервые за шесть дней нет потерь на Светлодарской дуге

Спикер Министерства обороны по вопросам АТО Александр Мотузяник на брифинге сообщил, что впервые за 6 дней у Вооруженных Сил Украины нет потерь на Светлодарской дуге.
Согласно его словам, в течение минувших суток ни один украинский военнослужащий не погиб, однако один боец был ранен в зоне проведения антитеррористической операции на Донбассе.
"За минувшие сутки вследствие боевых действий погибших в рядах украинских войск нет, 1 военнослужащий получил ранения в Авдеевке", - говорится в сообщении.
По данным спикера АТО, впервые за 6 дней у Вооруженных Сил Украины нет потерь на Светлодарской дуге, что является неожиданным фактом, учитывая утраты минувших дней.
Как сообщал MIGnews.com.uа, украинского военного, которого считали попавшим в плен на Светлодарской дуге, нашли убитым.