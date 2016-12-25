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Мотузяник: Впервые за шесть дней нет потерь на Светлодарской дуге
25.12.2016 14:43

Мотузяник: Впервые за шесть дней нет потерь на Светлодарской дуге

Спикер Министерства обороны по вопросам АТО Александр Мотузяник на брифинге сообщил, что впервые за 6 дней у Вооруженных Сил Украины нет потерь на Светлодарской дуге. 

Согласно его словам, в течение минувших суток ни один украинский военнослужащий не погиб, однако один боец был ранен в зоне проведения антитеррористической операции на Донбассе. 

"За минувшие сутки вследствие боевых действий погибших в рядах украинских войск нет, 1 военнослужащий получил ранения в Авдеевке", - говорится в сообщении.

По данным спикера АТО, впервые за 6 дней у Вооруженных Сил Украины нет потерь на Светлодарской дуге, что является неожиданным фактом, учитывая утраты минувших дней.

Как сообщал MIGnews.com.uа, украинского военного, которого считали попавшим в плен на Светлодарской дуге, нашли убитым. 

Теги материала: АТО, Александр Мотузяник, заявление, ВСУ
Новости СМИ2
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