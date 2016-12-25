Масштабный пожар на рынке: станции метро "Лесная" и "Черниговская" закрыты

MIGnews.com.ua

В воскресенье, 25 декабря руководство киевского метрополитена приняло решение изменить порядок курсирования поездов на красной ветке в связи с масштабным пожаром, который до сих пор не могут потушить на рынке возле станции "Лесная". Об этом говорится в сообщении пресс-службы столичного метрополитена, опубликованном в Twitter.

В предприятии заявили, что ближайшие к месту происшествия станции метро "Лесная" и "Черниговская" закрыты на неопределенный промежуток времени. При этом пассажиры могут по красной ветке доехать только до "Дарницы".

"Из-за пожара возле территории метро (Дарынок) станции "Лесная" и "Черниговская" временно закрыты. Поезда курсируют до "Дарницы"", - говорится в сообщении.