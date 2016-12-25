Пожар на столичном рынке может перекинуться на станцию метро "Лесная"

MIGnews.com.ua

Пожар, вспыхнувший на киевском рынке, может распространиться на станцию метро "Лесная", которая находится возле торговых точек. Об этом сообщила спикер Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в городе Киеве Светлана Водолага в эфире телеканала NewsOne.

Площадь возгорания составляет около 2 000 квадратных метров. На месте происшествия работают 17 единиц основной и специальной техники и около 80 человек личного состава.

"Существует угроза распространения пожара на метрополитен", - отметила она.

По словам Водолаги, на данный момент спасатели уже загасили огонь возле парковки автомобилей. При этом информации о жертвах и пострадавших на данный момент нет.

"Возгорание произошло на складах, где хранится секонд-хенд. Распространялась она очень быстро в связи с тем, что находилась под крышей, а везде – легковоспламеняющиеся материалы. Кроме этого подозреваем, что нам не вовремя сообщили о пожаре, так как люди вместо эвакуации пытались спасти сове имущество", - пояснила спикер ГСЧС.

Представитель ведомства отказалась называть причины воспламенения, ссылаясь на то, что они будут установлены уже после полной ликвидации пожара и экспертного расследования.

Как сообщал Mignews.com.ua ранее, в воскресенье, 25 декабря, в Киеве вспыхнул масштабный пожар на рынке, который находится возле станции метро "Лесная".