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На борту потерпевшего крушение ТУ-154 находилась известная российская правозащитница "Доктор Лиза"
25.12.2016 12:46

На борту потерпевшего крушение ТУ-154 находилась известная российская правозащитница "Доктор Лиза"

В воскресенье, 25 декабря, совет по правам человека при президенте РФ опубликовал некролог исполнительному директору фонда "Справедливая помощь" Елизавете Глинке, известной общественности как доктор Лиза, сообщает meduza.io.

В Минобороны РФ рассказали, что женщина находилась на борту самолета Ту-154, разбившегося в Черном море сегодня утром.

Глава совета Михаил Федотов написал в некрологе, что Глинка собиралась лететь в Сирию, чтобы "отвезти медикаменты в университетский госпиталь в Латакии".

"Доктор Лиза была всеобщей любимицей. И было за что: это она в течение многих лет практически ежедневно оказывала паллиативную медицинскую помощь, кормила бездомных, одевала, давала им приют", -  говорится в заявлении СПЧ.

Известно, что 8 декабря Глинка получила Государственную премию РФ в области правозащитной деятельности.

Как сообщал MIGnews.com.ua, член Совета по правам человека при президенте РФ Елизавета Глинка, известная как "Доктор Лиза", посетила Надежду Савченко, находящуюся в ростовском СИЗО.

Теги материала: самолет, крушение, некролог, правозащитница
Новости СМИ2
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