К побережью Филиппин приближается мощный тайфун "Нок-Тен"

MIGnews.com.ua

В воскресенье, 25 декабря, на восточное побережье Филиппин надвигается мощный тайфун, именуемый "Нок-Тен" или же "Нина", сообщает Русская служба ВВС .

По прогнозам, буря должна задеть самые густонаселенные регионы государства, в том числе и филиппинскую столицу Манилу. Власти города уже выдали распоряжение о снятии всех рекламных щитов, так как при сильных порывах ветра их может сорвать и травмировать людей.

В свою очередь вице-губернатор провинции Катандуанес приказал провести эвакуацию всего населения региона. При этом люди не очень хотят покидать свои дома в рождественские праздники.

По словам метеорологов, на данный момент скорость ветра тайфуна достигает 185 километров в час. На берег могут обрушится огромные двухметровые волны. Тем не менее, специалисты заявляют, что "Нок-Тен" может немного потерять свою силу по достижению филиппинского побережья.