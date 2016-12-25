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К побережью Филиппин приближается мощный тайфун "Нок-Тен"
25.12.2016 12:05

К побережью Филиппин приближается мощный тайфун "Нок-Тен"

В воскресенье, 25 декабря, на восточное побережье Филиппин надвигается мощный тайфун, именуемый "Нок-Тен" или же "Нина", сообщает Русская служба ВВС.

По прогнозам, буря должна задеть самые густонаселенные регионы государства, в том числе и филиппинскую столицу Манилу. Власти города уже выдали распоряжение о снятии всех рекламных щитов, так как при сильных порывах ветра их может сорвать и травмировать людей.

В свою очередь вице-губернатор провинции Катандуанес приказал провести эвакуацию всего населения региона. При этом люди не очень хотят покидать свои дома в рождественские праздники.

По словам метеорологов, на данный момент скорость ветра тайфуна достигает 185 километров в час. На берег могут обрушится огромные двухметровые волны. Тем не менее, специалисты заявляют, что "Нок-Тен" может немного потерять свою силу по достижению филиппинского побережья.    

Как сообщал Mignews.com.ua ранее, в Гонконге в конце октября был объявлен 8-й сигнал штормового предупреждения, людям советовали не покидать свои дома и не приближаться к берегу из-за тайфуна "Хаима". 

Теги материала: тайфун, Филиппины, волны, ветер, эвакуация
Новости СМИ2
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