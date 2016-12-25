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Крушение российского Ту-154 в Черном море: спасатели нашли тела четырех пассажиров
25.12.2016 10:59

Крушение российского Ту-154 в Черном море: спасатели нашли тела четырех пассажиров

В воскресенье, 25 декабря, нашли тела четырех пассажиров, которые находились на борту упавшего в Черное море российского военного самолета Ту-154. Об этом сообщаю российские СМИ.

Представитель министерства обороны РФ Игорь Конашенков заявил, что к спасательной операции на данный момент привлечены четыре морских судна, пять вертолетов и беспилотные летательные аппараты. При этом в российском МЧС планируют, что увеличат количество поисковых судов до девяти кораблей, а также привлекут к работе водолазов.

Кроме этого минобороны опубликовало полный список людей, которые находились на борту упавшего самолета.

Состав экипажа Ту-154 85572:

1. м-р Волков Р.В.

2. к-н Ровенский А.С.

3. п/п-к Петухов А.Н.

4. к-н Мамонов А.В.

5. ст. л-т Парикмахеров В.Н.

6. м-р Трегубов В.А.

7. ст. л-т Сушков B.C.

8. ст. л-т Суханов А.О.

 

Список лиц, перевозимых на воздушном судне:

Военнослужащие:

1. г/л-т Халилов В.М.

2. п-к Хасанов А.Б.

3. п-к Ваганов А.И.

4. п-к Иванов А.Ю.

5. п/п-к Колосовский А.В.

6. м-р Долинский А.И.

7. п-к Негруб А.Н.

8. к-н Абросимов С.С.

 

Федеральные государственные гражданские служащие:

1. Губанков А.Н.

2. Бадрутдинова О.Т.

 

Международная общественная организация "Справедливая помощь":

1. Глинка Е.П.

 

Средства массовой информации:

1.Рунков Д.А.

2.Денисов В.В.

3.Сойдов А.А.

4.Лужецкий М.В.

5.Обухов П.К.

6.Пестов О.М.

7.Ржевский В.В.

8.Суранов А.А.

9.Толстов Е.В.

 

ФБГУ "Ансамбль им. Александрова":

1.  Сонников А.В.

2.  Гужова Л.А.

3.  Ивашко А.Н.

4.  Бродский В.А.

5.  Булочников Е.В.

6.  Голиков В.В.

7.  Осипов Г.Л.

8.  Санин В.В.

9.  Майоров К.В.

10. Буряченко Б.Б.

11. Бобовников Д.В.

12. Баздырев А.К.

13. Белоножко Д.М.

14. Бесчасинов Д.А.

15. Васин М.А.

16. Георгиян А.Т.

17.Давиденко  К.А.

18.Денискин С.И.

19.Журавлев П.В.

20.Закиров P.P.

21.Иванов М.А.

22.Иванов А.В.

23.Котляр С.А.

24.Кочемасов   А.С.

25.Кривцов А.А.

26.Литвяков Д.Н.

27.Мокриков А.О.

28.Моргунов А.А.

29.Насибулин Ж.А.

30.Новокшанов Ю.М.

31.Поляков В.В.

32.Савельев А.В.

33.Соколовский А.В.

34.Тарасенко А.Н.

35.Трофимов А.С.

36.Узловский А.А.

37.Халимон B.JI.

38.Штуко А.А.

39.Крючков И.А.

40.Ермолин В.И.

41.Быков C.JI.

42.Колобродов К.А.

43.Корзанов О.В.

44.Ларионов И.Ф.

45.Ляшенко К.И.

46.Михалин В.К.

47.ст.с-т Попов В.А.

48.Разумов А.А.

49.Серов А.С.

50.Шахов И.В.

51.Арчукова А.А.

52.Гильманова P.P.

53.Игнатьева Н.В.

54.Клокотова М.А.

55.Корзанова Е.И.

56.Пырьева Л.А.

57.Сатарова В.И.

58.Трофимова  Д.С.

59.Хорошова Л.Н.

60.Цвиринько   А.И.

61.Шагун О.Ю.

62.Гурар Л.И.

63.Сулейманов Б.Р.

64. Столяр И.В.

Как сообщал Mignews.com.ua ранее, в воскресенье, 25 декабря, самолет Минобороны РФ Ту-154 пропал с радаров в воскресенье в 05:40 по московскому времени вскоре после вылета из Сочи.

Теги материала: Черное море, самолет, Россия, крушение, жертвы
Новости СМИ2
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