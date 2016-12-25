Штаб АТО: Боевики и не думают соблюдать режим тишины на Донбассе

MIGnews.com.ua

За субботу, 24 декабря, российские незаконные вооруженные формирования продолжили нарушать Минские договоренности, передает пресс-служба АТО.

На Мариупольском направлении были обстреляны позиции ВСУ вблизи населенных пунктов Марьинка, Широкино, Талаковка и Водяное. Также, дважды был осуществлен обстрел, по одной мине калибра 120 миллиметров, в районе Талаковка. Пресс-служба сообщила, что по Широкино огонь вел снайпер.

Позиции наших военных на Донецком направлении были обстреляны в районе Луганского, Майорская и Авдеевки. По Луганскому огонь вели 82 миллиметровые минометы.

Под огонь крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия попали на Луганском направлении Троицкое и Желтое.

В общей сложности за прошедшие сутки зафиксировано 39 обстрелов позиций украинских ВСУ.