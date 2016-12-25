Самолет Минобороны РФ с 91 пассажиром на борту упал в Черное море: людей не обнаружено

MIGnews.com.ua

В воскресенье, 25 декабря, самолет Минобороны РФ Ту-154 пропал с радаров в воскресенье в 05:40 по московскому времени вскоре после вылета из Сочи. После оказалось, что он упал в Черное море, передает ТАСС.

"По предварительным данным, он упал в Черное море, - сообщила и.о. руководителя управления взаимодействия со средствами массовой информации СК России Светлана Петренко. - В 6 км от берега найдены фрагменты самолета и стойка шасси, а также маслянистое пятно."

В ходе обследования акватории сотрудниками Государственной инспекции по маломерным судам и были найдены части ТУ-154. На борту самолета находится в общей сложности 91 человек, в том числе 83 пассажира - военнослужащие Вооруженных сил РФ, а также летевшие поздравлять с Новым годом авиагруппу ВКС России на авиабазе Хмеймим (Сирия) артисты ансамбля имени Александрова и девять представителей российских СМИ. Пока что людей обнаружить не получилось.

По уточненным данным, на борту самолета Минобороны РФ Ту-154 в водах Черного моря, находилось 68 музыкантов ансамбля имени Александрова и девять представителей СМИ. Так, на борту находились три сотрудника телеканала "Звезда", о чем сообщила пресс-служба канала. В пресс-службе Первого канала также подтвердили, что на борту самолета Ту-154, были трое сотрудников телеканала: корреспондент Дмитрий Рунко, оператор Вадим Денисов и звукооператор Александр сойду. Отмечается, что журналисты летели в Сирию.

Также, вскоре было возбуждено уголовное дело по статье о нарушении правил полетов по факту катастрофы военного самолета Ту-154 в районе Сочи.

"Военным следственным отделом Следственного комитета Российской Федерации по Сочинскому гарнизону по факту аварии Ту-154 возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 351 УК РФ (нарушение правил полетов, повлекшее тяжкие последствия)", - сказала Петренко.

"В настоящее время на место следуют поисковые группы, людей пока обнаружить не удалось", - сообщили представители власти.