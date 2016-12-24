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"Тишина" в зоне АТО: Стопроцентного режима прекращения огня достигнуто не было
24.12.2016 21:05

"Тишина" в зоне АТО: Стопроцентного режима прекращения огня достигнуто не было

В субботу, 24 декабря, украинская сторона Совместного центра по контролю и координации заявила, что "режим тишины" на Донбассе, который должен был заработать с полуночи 24 декабря, носит относительный характер.

Об этом заявил руководитель украинской стороны в СЦКК Анатолий Петренко.

По его словам, все еще продолжаются отдельные провокационные обстрелы боевиков из стрелкового оружия, однако артобстрелов не было.

"К сожалению, вынуждены констатировать, что режима стопроцентной "тишины" не удалось достичь. "Тишина" является относительной, продолжаются отдельные провокационные обстрелы из стрелкового оружия. Но положительная тенденция в том, что сегодня не было зафиксировано ни одного артиллерийского обстрела, был только один прилет мины калибром 120 мм на мариупольском направлении", - прокомментировал он.

Как сообщал MIGnews.com.uа ранее, в течение прошедших суток пятницы, 23 декабря, в результате боевых действий один украинский военнослужащий получил ранения, еще четверо – контузию в зоне проведения антитеррористической операции.

Теги материала: Украина, ОБСЕ, режим тишины, Петренко, боевое оружие, АТО, боевики, обстрел
Новости СМИ2
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